【流感病毒】30歲男子BMI嚴重超標　患流感2日演變重症入院一個月

▲ 高危人士宜儘早接種流感疫苗。

流感疫情現正持續，在台灣就有一位年僅30多歲的男子，就因BMI數值（body-mass index）嚴重超標，過2天即發展成重症，需留院一個多月才得以出院。

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據台媒報道，林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成近日分享一宗病例，指醫院收治了一名BMI超過35的流感男病人。該病人確診後，只是短短過了2天就發展成重症被送往急症，住院一個多月後才出院，而他所患的正是甲型流感。

據台灣疾管署資料，流感疫苗建議接種對象為：

年滿6個月至18歲者，尤其未滿5歲幼兒為高危險群；

50歲以上成人；

具有慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者（含糖尿病）；

免疫功能不全者；

任何孕期之懷孕婦女；

居住於安養、養護等長期照護機構之受照顧者；

肥胖者（BMI≥30）；

醫療照護者；

與<5歲幼兒、≥50歲成人或其他流感高危險族群同住或其照顧者，尤其6個月以下嬰兒之接觸者。

而本港衛生署亦指出，根據本港和海外的證據顯示，肥胖為嚴重甲型流感（H1N1）pdm09感染（包括需要深切治療或死亡）的獨立風險因素。由於甲型流感（H1N1）pdm09病毒為常見的季節性流感病毒，而體重指數 30 或以上的肥胖人士被視為有高風險情況的人士，因此應接種季節性流感疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣