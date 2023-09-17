  • 31°C
香港時間 : 2023917日 (週日) 15:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【流感病毒】30歲男子BMI嚴重超標　患流感2日演變重症入院一個月

醫生診症室 15:17 2023/09/17

分享：

分享：

熱門 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

高危人士宜儘早接種流感疫苗。

流感疫情現正持續，在台灣就有一位年僅30多歲的男子，就因BMI數值（body-mass index）嚴重超標，過2天即發展成重症，需留院一個多月才得以出院。

最新影片：

湊得輕鬆啲

據台媒報道，林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成近日分享一宗病例，指醫院收治了一名BMI超過35的流感男病人。該病人確診後，只是短短過了2天就發展成重症被送往急症，住院一個多月後才出院，而他所患的正是甲型流感。

據台灣疾管署資料，流感疫苗建議接種對象為：

  • 年滿6個月至18歲者，尤其未滿5歲幼兒為高危險群；
  • 50歲以上成人；
  • 具有慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或代謝疾病者（含糖尿病）；
  • 免疫功能不全者；
  • 任何孕期之懷孕婦女；
  • 居住於安養、養護等長期照護機構之受照顧者；
  • 肥胖者（BMI≥30）；
  • 醫療照護者；
  • 與<5歲幼兒、≥50歲成人或其他流感高危險族群同住或其照顧者，尤其6個月以下嬰兒之接觸者。

而本港衛生署亦指出，根據本港和海外的證據顯示，肥胖為嚴重甲型流感（H1N1）pdm09感染（包括需要深切治療或死亡）的獨立風險因素。由於甲型流感（H1N1）pdm09病毒為常見的季節性流感病毒，而體重指數 30 或以上的肥胖人士被視為有高風險情況的人士，因此應接種季節性流感疫苗。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 病菌及病毒 流感 疫苗 肥胖 台灣

最高瀏覽

【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐
16:43 2023/09/15
【新手爸媽】陪太太剖腹產嚇到精神受創　澳男向醫院索償50億判決結果出爐
【食用安全】肉醬意粉放5日再叮熱食　20歲學生睡夢中肝壞死暴斃【附食安2大建議】
12:29 2023/09/15
【食用安全】肉醬意粉放5日再叮熱食　20歲學生睡夢中肝壞死暴斃【附食安2大建議】
【兒童理財】月儲2000元變成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財
17:17 2023/09/14
【兒童理財】月儲2000元變成100萬元 財爸親身實踐複利效應教女理財