【收生寒冬】華富邨寶血小學將逐年停辦　2025/26年起停收小一

▲ 華富邨寶血小學。(資料圖片)

創校55年的華富邨寶血小學公布，校方於2025/26學年起，將停止收錄小一新生，2028/29年學年結束後停辦。辦學團體寶血女修會指，學校自2019年起受到適齡學童人口下降的影響，加上華富邨重建及搬遷計劃的衝擊，收生情況雪上加霜。

辦學團體及法團校董會昨日(16日)發出停辦公告，稱現正就讀的學生，包括今學年入學新生不受學校停辦影響，稱會不時檢視事態發展，並與各方持分者保持溝通，承諾以學生利益為最重要考量因素，適時作最恰當安排。公告稱，在資源銳減下，辦學團體認為學校難以再為學生提供優質全人教育，現時是適當時候計劃逐年停辦。辦學團體、學校教職員都深感無奈和惋惜。

按小學概覽2023，華富邨寶血小學在2023年獲教育局所批核的班級數目共有11班，其中小一及小二各開一班。

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