【我要做車手】逾500人參加選秀賽爭錦標賽入場券 　有中學校長帶子女參賽體驗駕車實感

▲ 逾500人參加選秀戰爭取錦標賽入場券 ，有中學校長帶同子女參賽提早體驗駕車實感（林宇翔攝）

FIA 世界場地越野車錦標賽壓軸站年終賽首次在香港舉行，並將於11月11至12日在中環海濱活動空間進行賽季年終賽，大會表示有逾500名市民參加選秀戰，而最佳時速的前50名參賽者可拍攝HOYtv真人show《我要做車手》，而最終成績最佳的5位入圍者，則可獲出戰11月世界場地越野車錦標賽的入場券。另有中學校長帶同一對子女報名參賽，讓他們提早體驗駕車的實感。

是次香港車手選秀戰有超過500人參加，昨日（16日）與今日（17日）舉行選拔戰，參賽者會以模擬器控制遙控車作賽，並限時3分鐘內行駛3圈，會以最快圈速作紀錄。會場內設有電子顯示屏，顯示目前最佳時速頭50名參賽者，並會實時更新名次。

主辦方World RX (HK) Management Limited 首席顧問雲維熹表示，一直希望能夠將國際賽車盛事帶到香港，故十分榮幸香港能獲得FIA世界場地越野車賽錦標賽壓軸站年終賽的主辦權。對於今次有500多名市民報名參賽，他表示反應比預期踴躍，「（活動）甚至未完全推出去，已經有300幾人報名，當中男女老少都有」。

他亦指，主辦方與FIA簽訂了3年合約，惟未確定下年能否繼續在香港舉行比賽，因香港沒有賽車場，需動用龐大資源才能舉行，且賽道涉及路段範圍廣，來年或需因應政府的城市規劃而作其他道路安排，故會考慮移師至內地或澳門等地方舉行比賽。

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參賽者戴先生以22.15秒入圍，目前排行第18，他表示只抱著「玩吓」的心態，故對於有此佳績感到驚喜。他又指，本身已擁有20年駕駛經驗，且有近30年玩賽車遊戲經驗，加上比賽的模擬器具駕駛實感，故縱然賽道比現實路段有更多拐彎位，仍能靠豐富駕駛經驗創出好成績，並期待能保持排名前50，晉身決賽。

天主教新民書院校長吳華彪亦帶同一對子女參賽，他表示今次為香港疫後首次舉辦的賽車盛事，加上平日駕駛時兩名子女亦會負責導航，認為如果他們能入圍比賽並接受駕車培訓應該是頗特別的體驗。此外，參賽者以模擬器作賽，過程安全性高且可讓他們體驗初次駕駛的感受，如踩油門、刹車及倒後等技術，同時可讓他們明白「知易行難」，理解駕車的難度及要求。

大會補充，市民年滿12歲即可報名參賽，不需有車牌，惟在《我要做車手》中誕生的最終5名入圍者，須先考賽車牌才能出戰11月世界場地越野賽車錦標賽賽事，考牌詳情由HOYtv安排。

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記者：李芷玲