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【香港夜繽紛】陳茂波：上周宣布的活動屬首階段項目　會加入更多元化和具新意選擇

政治 16:04 2023/09/17

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陳茂波指，上周宣布的一系列活動，只是「香港夜繽紛」的首階段項目。(財政司司長圖片)

政府日前啟動一系列「香港夜繽紛」活動，財政司司長陳茂波指，上周宣布的一系列活動，只是「香港夜繽紛」的首階段項目，會繼續吸納社會意見，加入更多元化和具新意的選擇。

陳茂波今日在網誌說，外圍經濟環境未如理想，本地市道面對不少挑戰，需要以「組合拳」方式，在不同範疇和層面、借助不同時節的特色和氣氛，釋放潛在需求，為市道帶來更多新的催化劑和動力。

8月訪港旅客人數日均人次增至近132000  相當於疫情前超過八成

訪港旅客方面，陳茂波指，訪港旅客人數日均人次，在8月份增加到近13萬2千人次，相當於疫情前超過八成。航空運力預計今年底亦可恢復至疫情前約八成。未來幾個月有多項大型活動在港舉行，期望訪港旅客人數能持續恢復，也期望在一連串不同主題活動的刺激下，能營造更多本地消費新場景和時點。

另外，他昨晚已啟程前往歐洲，開展一連十天的行程，分別到訪巴黎、倫敦、柏林和法蘭克福，將出席由貿發局舉辦的大型推廣活動、工商金融界午餐會和晚宴，也會與當地的創新科技或創意文化藝術的機構交流。他希望，這次訪歐行程能開拓更多務實的合作機會，「無論是綠色科技與綠色金融；人工智能或生命健康等，又或是第三代互聯網，這些都是香港與歐洲能加強協作發展的範疇。」

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責任編輯：區綽彥

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