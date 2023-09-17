【養兒防老】不生小孩60歲過得如何？　過來人揭「養兒防老」真相

▲ 不生小孩60歲過得如何？過來人揭「養兒防老」真相。

「風之后」李麗珊曾在2006年拍攝一個廣告，表示養大一個BB要400萬，惟去年恒生銀行一項調查，卻指出要育兒成人要花逾600萬。傳統社會有「養兒防老」的觀念，但不生小孩，是否就真的會對晚年生活有很大影響？台灣有網民日前就討論這項議題，意外得到相反答案。

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有女網民日前在網上討論區，以《那些拒生小孩的現在過的好嗎？》為題發帖，指自己的孩子目前一歲四個月，早前帶去測兒童發展篩檢，卻被醫院告知沒過關，令女網民感嘆：

真的覺得父母要面對的課題好多。雖然會變得越來越強大，但如果沒孩子是不是不要強大也很好呢？

女網民繼而發帖詢問：「想問身邊有沒有60歲以上沒孩子的老人家，他們當初不想生而沒生孩子之後，晚年過著怎樣的生活呢？」

而帖文亦意外引來一眾網民熱議，有網民就指出，自己有親戚正是年近60仍過得很好：

我阿姨已婚沒小孩，將近60，夫妻倆我覺得過得很爽欸⋯養了兩隻狗。平常早上起床就去健身房運動，中午回家吃飯 下午睡午覺，然後晚上就吃飯然後一起看電視休息，前陣子剛從土耳其旅遊回來。他們說存了很多錢，以後就去住高級養老院。

也有人發表感想，認為「養兒」跟「防老」其實是沒有太大關聯：「60以上沒孩子的老人家，沒錢就是辛苦，有錢就是快樂，跟有沒有生孩子無關，生到敗家子還不如沒生，養兒不防老，靠自己最實在。」、「對我來說，小孩不是來幫我處理晚年生活的，這是我要自己處理好的，台灣小孩不用人幫忙，還能顧好自己就很厲害了」。

有在安養院上班的網民就表示：「幾乎每一位長輩都有生小孩，所以有無生小孩跟晚年生活可說是無關。」、「養兒真的不防老，我媽那輩的很多在啃老的，嚇到有點不敢生」。

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責任編輯︰王明芳