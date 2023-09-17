【中大白袍禮】陳家亮出席卸任院長前新生白袍禮　指將繼續追夢

▲ (中大醫學院提供)

中大醫學院昨天(16日) 舉行了第10屆新生白袍典禮，290多名醫科新生在親友、中學校長及老師的見證下逐一穿上白袍，並莊嚴宣讀誓詞，承諾尊重生命、肩負白袍重任、盡心盡力照顧病人。

中大醫學院自2014年起舉辦新生白袍典禮，希望每位醫科生在學醫之始，便明白穿上白袍不僅代表著對「醫生」這個專業的承諾，更是背負起社會對他們的信任。由穿上白袍的一刻開始，便肩負起照顧病患的責任、委身於最高的道德標準、承諾即使在最惡劣的環境下，仍堅持以病人的利益為先。

主禮嘉賓醫務衞生局局長盧寵茂表示，當世界仍在應對新冠大流行對全球帶來前所未有的挑戰時，新生立志從醫的決定為人類的未來帶來了希望和激勵。為你們的選擇感到無比自豪。

中大醫學院院長陳家亮表示，感激父母養育之恩和老師多年教導：「孝敬父母、尊師重道」是中大醫學院核心價值。無論日後新生擁有多驕人的成就，都要謹記以謙卑的態度終身學習，用憐憫的心對待困苦無助的病人。

今年亦是陳家亮最後一次以院長的身份主持新生白袍典禮。陳家亮表示，「非常幸運可以與一群永遠將學生放在首位的教職員一起同工。此後，我將繼續追夢，實現我的理想。我也希望在座每位同樣無畏無懼，為理想勇往直前。」

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責任編輯：陳展棋