【北上消費】深圳市多招吸引港人北上消費　李家超：相信商界應變能力

▲ （林宇翔攝）

深圳市發展和改革委員會日前公布《深圳市關於促進消費的若干措施》，其中透過多點改善北上港人消費體驗。行政長官李家超今日（17日）被問到如何應對深圳「新招」，李家超稱，港人喜好外遊很正常，政府會務實面對，強化香港自身優勢，例如生態及文化旅遊。

《深圳市關於促進消費的若干措施》中透過多點吸引港人北上消費，包括：

在港人消費集中地，增加新能源車充電配套，包括充電轉換器。

豐富餐飲消費體驗。聚焦深圳特色餐飲美食，策劃舉辦「深圳美食節」、「深圳咖啡節」、「深港跨境美食節」等

推出「港澳遊客消費地圖」、「深圳優勢產品消費指南」等，在口岸、商場、景點、鐵路等地點提供繁體中文及英文資訊。推動港澳遊客在深圳美容健身、購買時尚服飾、體驗文化藝術、進行修車保養等。

改善港澳遊客消費服務。鼓勵全市零售、餐飲、住宿、文娛、景區等經營商戶向持「回鄉證」的港澳居民推出註冊、預約、查驗、積分等服務。另外，擬開設口岸與重點商圈和景區間的免費接駁線路，增加口岸網約車上車地點指引標誌。在全市打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區。

改善兩地跨境支付，協助港澳居民開辦內地銀聯卡，提升數字人民幣賬戶與八達通等港澳第三方支付平台互聯互通，擴大微信香港錢包、支付寶香港錢包、港澳版「雲閃付」錢包、港澳本地「銀聯繫」錢包等跨境電子錢包在深圳使用範圍，支持開展面向港澳居民以及深港、深澳異地家庭和親友的數字人民幣紅包跨境消費。

政府日前亦有推出「香港夜繽紛」促進港人留港消費，惟暫時未明顯見效，行政長官李家超今日（17日）落區視察時被問到，會否對香港夜繽紛未收效失望？香港政府會如何應對深圳「新招」？

李家超回應指，「香港夜繽紛」是長期工程，要改變港人3年來的生活習慣需要時間，對商界「諗橋」、靈活應對、創新方面有信心。

他又指，香港是大灣區的一部分，鼓勵兩地市民來往，香港人喜好外遊很正常，要務實面對這個趨勢。他續指，香港亦有吸引的地方，例如生態旅遊和文化歷史。

他總結指，停辦多年的煙花匯演今年再舉辦，酒店方面已收到很多查詢，證明香港有吸引力，未來希望社會大眾合力搞好香港經濟。

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記者：陳梓蔚