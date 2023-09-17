【KO糖尿病】靠秘製洋葱湯控血糖　90歲日本名廚治好糖尿病40年不復發

▲ 90歲日本名厨靠秘製洋葱湯控血糖，治好糖尿病40年不復發。

血糖是人體健康的一大指標，即使血糖值未達到糖尿病標準，但血糖偏高也可能提高致癌、心血管疾病和大腦萎縮等風險。日本一名90歲名廚，在40多歲時確診糖尿病，靠自己研發的洋葱湯成功控制血糖，且不再復發。

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日本名廚窪田好直是昭和天皇御廚的弟子，為知名西餐廳「グリル満天星麻布十番」總料理長，他是西洋料理的權威，亦著有飲食書籍。窪田好直在1932年生於東京都，40多歲時確診罹患糖尿病，當時醫生建議他注射胰島素和服用糖尿病藥，但均被他拒絕。

窪田好直基於自身料理專業，試圖透過秘製食療來降血糖，將血糖值維持在理想水平。他研發了一款特製洋葱湯，每天早晚各喝1碗來控制血糖。一段時間過後，他的血糖水平從200mg/dL跌至130mg/dL左右，直至現時90歲的高齡也沒有再反彈。

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洋葱湯食譜大公開：

材料：洋蔥1公斤（約4顆）、昆布絲15g、大蒜1/2瓣、煙肉50g、白豉油1又2/3茶匙、醬油3/4大茶匙、醋2/3大茶匙、胡椒少許及水1200毫升。

做法：

1.洋蔥去皮洗淨。

2.洋蔥切一平方公分小塊，大蒜切碎，培根切5平方公分小塊。

3.把全部材料放進鍋中，開大火。

4.水滾後蓋上鍋蓋，轉弱火煮30分鐘。

食用方法：

從冰箱取出加熱，早晚各喝一碗（大約260ml）即可，建議當成用餐前菜食用。

冰箱冷藏大約可以存放一星期，可依照這個比例自行增加分量。

不過，窪田好直亦提醒，洋蔥湯並非藥物，無法立即見效，應聽從專業醫生建議斟酌進行。雖然他並無針對洋蔥湯的功效做出說明，但已經有不少醫學研究證實洋蔥的健康功效。

洋蔥中的激糖素（glucokinin）、槲皮素對控制血糖都有正面的幫助，其中槲皮素還具備強力的抗氧化效果，而且不會因為加熱而被破壞，煮湯也沒問題。

日本廣島大學再生醫科學部門教授東幸仁也表示，洋蔥中富含的槲皮素能夠改善血管內皮細胞的健康，降低高血壓、糖尿病對內皮細胞造成的損害，可使血管更年輕、血液流動更順暢，降低罹患動脈硬化風險。

而日本醫學博士齋藤嘉美認為，洋蔥是很好的降血糖食物，洋蔥中的有機硫磺化合物「硫代亞磺酸（thiosulphinate）」、「環蒜氨酸（cycloalliin）」都具有抑制血糖的功效。

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責任編輯：羅嘉欣