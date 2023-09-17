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【金茶王離世】德島金茶王老闆羅德心臟病突離世　11歲入行曾奪國際金茶王一生推廣港式奶茶文化

醫生診症室 16:35 2023/09/17

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德島金茶王老闆羅德心臟病突離世。

一生推廣港式奶茶的「金茶王」羅德師傅，上周四（9月14日）因突發心臟病離世，終年69歲，令人不勝唏噓。

最新影片：

湊得輕鬆啲

由羅師傅主理的「德島茶餐廳」在網上公佈消息，表示羅德師傅因突發心臟病，於9月14日離開了我們，而師傅的離去是為團隊帶來不能磨滅的悲痛。

團隊表示想藉此機會，緬懷這位敬業樂業、將一生奉獻給香港奶茶、鴛鴦及茶餐廳的一代宗師：

雖然歲月無情，狠心把他帶走，但帶不走的是羅師傅的一份擇善固執、堅毅不屈的匠人精神。願他在天堂安息。

羅德師傅自11歲起就入行，在茶餐廳及冰室工作，超過半世紀都在持續鑽研奶茶技藝，羅師傅生前曾公開自己的處世態度：

我堅持一個信念：我認為我自己可以，就會堅持做一件事。人生在世，就是要找到一個「點」；再將這個「點」散發開去，這就是你的成功。

羅師傅曾分別在2010年至2011年間，先後奪得香港金茶王、國際金茶王及金鴛鴦殊榮。而其主理的「德島茶餐廳」位於天后，開業至今不足一個月，便迎來此惡耗，令人唏噓。

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猝死3大原因

心臟病可帶來猝死危機，香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，引發猝死有3大原因：

  • 腦部問題，例如：腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

而陳醫生亦指出，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

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責任編輯：羅嘉欣

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