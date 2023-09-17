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【抽水王】林作捲JPEX事件未有被打擊　聲稱計劃選特首：我只會變得更強

娛樂 17:53 2023/09/17

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林作聲言唔會被打擊！

加密貨幣交易所JPEX被揭未獲證監會發牌，事件曝光之後，跟JPEX合作的「抽水王」林作隨即割蓆，日前林作更向警方提供資料！

【抽水王】林作抽水惹禍被炒後重返保險業　宣布自組經紀團隊：將完全顛覆市場

林作：人生最失敗一次

林作今日於IG上載一張討論區留言截圖，當中網民指他在法律界、教育界、政界、保險界及投資界均遇滑鐵蘆。

EQ超高的林作留言自嘲︰「林作，33歲，失業界KOL。人生未成功，每幾年都出事轉行。WHY ALWAYS ME?」

之後轉載自己的相關新聞，然後留言︰「我肯定這是我人生損失最大、最失敗的一次。林作，鑊鑊新鮮鑊鑊金。本以為6月抽水已經最傷，點知三個月後，再創高峰。」

（取自instagram）

聲稱想選特首

有網民留言叫林作「還錢」，亦有人批評他：「唔夠料，就唔好自大」， 「你做咩都太急了」。不過有人撐林作：「好好休息，幫苦主盡力爭取失去，人控制唔到既係運氣，有心人裝無心人。」

另外林作上載不少打氣訊息截圖，他更說︰「每一次過後，我都只會變得更強。終極一步：香港特首」，似乎事件未有打倒林作。

林作也於IG透露，昨晚和兩位相熟立法會議員聯絡，他寫道：「他們也很重視，立馬和我通了電話，了解了情況O淋F2＃輔助說明兩位都是 對加密貨幣發展表示重視的議員。 他們會和警方跟進。希望會盡快有進一步消息。」

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【抽水王】林作否認消費麥明詩　稱過往曾有女友派帽導致分手

曾自嘲「穫穫新鮮，穫穫甘」的林作，今年是非多籮籮，6月因放售與鑽石山荷里活廣場斬人案疑犯同款波鞋，被網民鬧爆抽水抽得過份。結果，其所屬保險公司發聲明與林作割席，林作被解僱。

事隔3個月，林作在社交平台宣布將自組專屬保險經紀團隊，揚言運作方式將顛覆保險業，表明不會招募原本團隊成員。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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