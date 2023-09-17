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【武打巨星】武田梨奈與洪金寶合作騷合照　大哥大成功修身瘦一個圈

娛樂 16:53 2023/09/17

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超級武打電影迷不會陌生的日本武打女星武田梨奈，在今日（9月17日）於個人社交平台上載與大哥大洪金寶在酒樓合照。

她表示現時身在香港，明天會投入拍攝，但未有透露電影戲名，不過可以與著名動作演員兼動作指導洪金寶合作，她似乎十分高興，並寫道：「I received a lot of power」

在80年代，洪金寶與師弟成龍、元彪的動作片在日本十分受歡迎，所以不少日本網民見到武田梨奈與大哥大合照，都紛紛留意接示興奮。

【回憶往事】兒時日練功15小時偷懶即被打　洪金寶逃跑3次見媽媽落淚不再逃

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大哥大曾要坐輪椅

而從相中所見，洪金寶成功修身，比以前瘦很多，而面色亦不錯。

其實洪金寶過往曾接受鄭丹瑞《健康‧旦》YouTube平台訪問，表示本來小時候很瘦，到14歲才開始變肥。而他體重高峰期曾達250磅。

在2009年，洪金寶曾入院做「通波仔」手術。另外，因早年拍戲積聚舊患，他在2017年膝蓋曾開刀，行動力大不如前。加上年紀漸長，並患有糖尿病，令他一度要用拐杖或坐輪椅代步。

《A計劃》

高麗虹督促修身

洪金寶幸娶得賢妻，太太高麗虹為他健康著想，要大哥大嘗試「16/8斷食法」，即每天限制三餐在8小時內完成。至於過往曾自嘲是「飯桶」、最高記錄吃到9碗飯的洪金寶，也在兒子洪天祥建議下減少進食澱粉質，配合減磅。

他也曾接受TOPick訪問稱，年輕時是個「飯桶」：「我最厲害是吃到9碗飯，當時是15歲，我師兄吳明才則吃到8碗。當時大觀片場才1.2元一盒飯，白飯任添，但我倆食到賣飯的叫我們兩個肥仔第二日不要再來。」

大哥大更說以前試過1個人吃150隻水餃，不過現在食量不復當年勇，很多時都吃1碗飯，甚至不吃飯。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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