【KO失眠】美軍極速睡眠法2分鐘內入眠　網民實測100%有效

▲ 美軍極速睡眠法2分鐘內入眠，網民實測100%有效。

失眠是不少都市人一大煩惱。而日前外國就有一名健身教練，示範了一套極速睡眠法，只要數個步驟，就能讓人極速於2分鐘內入眠。

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據《鏡報》報道，健身教練Justin Agustin近日在TikTok分享一種助眠技巧，並表示只要連續練習6周，就能讓人在2分鐘內迅速入眠。

Justin指出，軍人也慣用此法，令自己能不分地點及情況下迅速入眠。有部分網民就留言表示，在經過數星期練習後，發現這種睡眠方法的確很有效，更有人表示自己的心理醫生也傳授過這技巧，並指出只要認真練習，此法是100％有效。

而其實，這種睡眠方式標榜入睡率高達96%。美國波士頓兒科及整骨醫生Dr. Jess Andrade早前亦親身嘗試此法，並解釋這個方法涉及肌肉放鬆、呼吸和想像技巧。步驟如下：

1. 放鬆臉部肌肉

首先，放鬆整個臉部肌肉。可從前額開始，一直到臉部，放鬆下巴、臉頰、嘴巴、舌頭甚至眼睛。

2. 舒緩肌肉達致放鬆

放下肩膀及雙手，隨重力自然下落；再放鬆頸部和手臂，從右臂頂部開始，慢慢移動到二頭肌、前臂及雙手。左側同樣做法。保持緩慢而深長的呼吸。呼氣並放鬆胸部。

3. 放鬆腿部

從右大腿開始放鬆，讓大腿沉入椅子或床上，再到小腿、腳踝及腳。左側同樣做法。

4. 清空思緒

理清自己的思緒，如感到困難，請嘗試在腦海中聯想一個圖像（建議可以是想像一艘獨木舟，飄泊在平靜的湖面上）。

然後便可入睡。首次嘗試可能需時長達2分鐘，但經過練習，可減少至10秒左右。

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責任編輯：羅嘉欣