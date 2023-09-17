【施政報告2023】李家超赴元朗訪劏房戶　會長期和重點處理土地房屋問題

▲ 特首李家超探訪居民。（政府新聞處圖片）

繼前日到荃灣探訪，特首李家超今早再落區，到元朗探訪，就施政報告收集意見。他先後探訪劏房戶、視察街市阻街黑點，又到酒樓與茶客交流。他強調，土地房屋肯定是政府長期和重點處理的問題，會持續研究解決劏房問題，針對嚴重違例，當局有行動處理，但同時要確保市民不會無家可歸。

李家超今日聯同民政及青年事務局局長麥美娟、房屋局局長何永賢等到元朗區探訪。李家超在社交平台表示，去年施政報告提出興建「簡約公屋」，縮短輪候公屋時間，以家庭申請者優先，可基層劏房戶上樓的機會。他希望善用社會資源，幫助更多弱勢及基層家庭改善生活環境。李家超逗留了近半小時。

李家超一行，隨後到元朗新街視察，政務司副司長卓永興和環境生態局局長謝展寰簡介如何處理店舖阻街及衞生問題，大批市民圍觀拍照，並向李反映意見，李家超承諾，會要求有關部門繼續保持衞生黑點的清潔狀況，防止問題「翻發」。

▲ 特首李家超到元朗視察。（政府新聞處圖片）

他最後去到酒樓，逐枱和茶客交流。他指，他和團隊與街坊們近距離接觸，能更好了解市民的想法和期望，會把的意見與團隊好好討論，研究利民生旺經濟的政策，營造更好的社會環境。他在酒樓逗留約45分鐘離開。

李家超在見記者時表示，市民肯定當局地區事務、環境清潔、阻街及秩序，以至交通管理的工作，但強調「沒有最好，只有更好」。又表示元朗區快將成立關愛隊，市民可經關愛隊反映區內問題。

搞活夜間活動屬長期工程 要給時間去達到成績

另外，政府推出「香港夜繽紛」，過去周末即使商場有活動，但不少商舖並無延長營業時間，李家超回應指，搞活夜間活動是長期工程，經過三年疫情，市民生活習慣改變，要改變就要下工夫，亦要給予時間去達到成績。

對於深圳政府亦出招吸引港人北上消費，李家超表示，要很務實地面對趨勢，認為要強化香港不同地方的吸引力。

他提到，停辦多年的煙花滙演將重推，已有很多酒店安排等查詢，證明本港的吸引力，亦要將固有吸引力做大做強。

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責任編輯：趙居逸