【津校自殺】玫瑰崗中學家教會斥辦學團體無諮詢　提九大訴求包括全校學生原校升讀

▲ 玫瑰崗中學。（梁偉榮攝）

創校64年的灣仔津校玫瑰崗中學，其辦學團體突然透過家長信宣布放棄辦學權，學校將於3年後停辦，明年立即停止收生，9月入學中一生讀完中三便須轉校。詳情即看：【下一頁】

玫瑰崗中學家教會主席Baljinder Singh今日（17日）向辦學團體及教育局發信，批評辦學團體殺校事前並未進行足夠的諮詢，嚴重影響學生福祉，又要求辦學團體就宣布放棄辦學權家長信中的措詞作出解釋，並就此提出九大訴求。

Baljinder Singh表示，自收到停辦學校的通知後，全體師生、家長均感到震驚，難以消化這個令人難過的消息，隨即又感憤怒、迷惘、及被背叛。他指出，就家長信所言，「符合學生及學校的最大利益」，實在令人難以信服。

Baljinder Singh指，家長很晚才透過eClass接獲會議通知，而且並未收到任何紙本信函，反映辦學團體對家長缺乏誠意。而不少與會的學生、家長、老師都泣不成聲，感到被遺棄及背叛。

他要求辦學團體就停辦學校的家長信用詞作出解釋。家長信中曾提及，「玫瑰崗中學收生下降」，Baljinder Singh指有關陳述不實，稱所有班級都有足夠的學生，符合教育局要求。信中亦提及，因「正在改變的政府規例（changing government regulations）」，學校作出停辦決定，Baljinder Singh要求辦學團體明確指出是何規例，並解釋學校正在面對甚麼財政困難。

Baljinder Singh又代表所有持分者，向辦學團體及教育局提出九大訴求：

1. 所有正於玫瑰崗中學就讀的中一至中六學生，應可繼續在原校完成學業，即至2028至2029學年。

2. 所有正於玫瑰崗中學就讀的中一至中三學生應能繼續於原校升讀下一年級。所有中三學生都可升讀中四，直至現屆中一生升讀中六。

3. 所有教職員包括校長、副校長應保持原職直至2028至2029學年，不可扣減薪酬及其他福利，並為教學提供全面支持。

4. 所有非教學職員應保持原職至2028至2029學年，不可扣減薪酬及其他福利，並為他們的日常工作提供全面支持。

5. 所有現職員工應可優先選擇在原校工作至2028至2029學年。

6. 繼續為非華語學生和本地學生提供現有課程，並維持相同的教學方法和教學語言，直至 2028-2029 學年結束。

7. 保留所有組織，包括PTA、OSA 和 IMC，並允許 玫瑰崗中學學生會和其他委員會照常運作，直至 2028-2029學年結束。

8. 如有與持分者相關的重大變故，應及時通知所有持分者，並在作出決定前諮詢他們。

9. 如有重大問題需要通知家長及教師，應透過紙本及eClass通知他們。

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記者：黃穎津