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【癌症殺手】寺廟住持堅持食素20年竟揭患大腸癌　醫生提醒1類素食增加風險【附大腸癌症狀】

食用安全 18:20 2023/09/17

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寺廟住持堅持食素20年，檢查竟揭患大腸癌，醫生曝1類素食增加風險。

大腸癌與飲食習慣息息相關。台灣一名60多歲的寺廟住持，連續20多年堅持食素，結果竟罹患大腸癌。有醫生提醒，1類素食反而會增加患癌風險，要小心留意。

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湊得輕鬆啲

綜合台媒報道，該名寺廟住持因信仰原因，20多年來堅持只吃素食，從不破戒。不過，他早前到醫院進行身體檢查時，竟發現其腸道內有大片瘜肉，經切片檢查後確診為大腸癌。

台灣膽腸胃科醫生張振榕在節目《醫師好辣》上分享病例，曾有一名50多歲的女子因為信仰原因，同樣堅持食素數十年，結果發現大便有血，經醫生檢查後確診第三期大腸癌，需要切腸保命。

張醫生解釋，雖然該名女子只吃素食，但她吃的都是素肉、素雞、素魚等多油的加工素食，這類素食不僅沒有原型蔬果的防癌功效，反而會增加罹患大腸癌的風險。

10大大腸癌症狀

台灣內科胃腸肝膽科醫生吳耿良曾於Facebook個人專頁表示，大腸癌近年一直有年輕化趨勢，根據台灣衛生福利部統計，大腸癌是台灣最多人罹患的癌症，結腸、直腸和肛門癌的綜合死亡人數，在癌症死亡率中排名第三。

他還引述了美國的新研究，年輕人罹患大腸癌的比例顯著上升，專家懷疑大腸癌年輕化不僅是因為生活習慣改變，也與環境因素有關。

吳醫生表示，若有大腸癌家族史、瘜肉切除後的追蹤、糞便潛血檢查呈陽性，或身體出現以下徵狀，就應接受大腸鏡檢查：

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他亦建議，有症狀者要做定期篩檢，發現的早晚直接影響大腸癌的預後。他指出，預防勝於治療，一旦有任何症狀，需要馬上接受檢查，才能夠及早發現、及早治療，爭取最大的治癒機會。

大腸癌高危一族

大腸癌是本港第2號癌症殺手。據衞生署資料，不良生活習慣也是患大腸癌的高危因素：

  • 進食過量含飽和脂肪的食物
  • 食物纖維攝取量不足
  • 經常進食燒烤食物或加工肉類
  • 吸煙
  • 酗酒
  • 缺乏運動

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。

同場加映：預防大腸癌食物及湯水

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責任編輯：羅嘉欣

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