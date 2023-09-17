電影《尾隨》吉隆坡舉行開機發佈會　古天樂與周秀娜合演夫婦：又要被我糟質

▲ 古天樂和周秀娜出席《尾隨》在吉隆坡舉行的發布會。

天下⼀在今年4月於大馬分公司，當地取景的電影《尾隨》於昨日（9月16日）在吉隆坡一間酒店舉行開鏡發布會，導演李子俊、周汶儒，主角古天樂、周秀娜、黃浩然、劉冠廷、楊偲泳、培永等出席。

古天樂在電影中飾演一名私家偵探，與周秀娜飾演一對結婚多年卻貌合神離的夫妻。在調查一宗通姦案時，竟反被調查對象威脅，繼而再捲入兇殺案的危機當中。

而兩屆金馬男配得主演員劉冠廷是電影的關鍵人物之一；黃浩然則與楊偲泳有對手戲，而張兆輝則出演古天樂的好友及同為私家偵探。大馬著名YouTuber培永亦有參與演出, 在片中飾演偵探社的員工。

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▲ （左起）培永、黃浩然、周秀娜、古天樂、出品方ONE COOL FILM SDN BHD董事 簡德堅、周汶儒導演、李子俊導演、劉冠廷、楊偲泳、黃詩棋、關德輝

古天樂首度大馬拍戲

古天樂繼2016年到馬來西亞為電影《使徒行者》宣傳後，相隔7年再在大馬出席公開活動相，他在記者會說：「盡量多點來大馬拍攝，這裏美食非常好吃，還特別塞車，我覺得很好，讓我有時間休息。我在車上睡了3次還在車龍中，夠時間去食碗雲吞麵，回來仍然是繼續塞車。」

周秀娜大讚馬來西亞伙食很好，古天樂笑言：「連續兩日也叫不到外賣，發現原來是公眾假期馬來西亞日，是不是很多人要回家鄉？」他又表示，在大馬逗留了數天，發掘了很多適合拍攝的舊式建築物，而這些建築物在香港比較難找到，加上在大馬言語溝通沒問題，令拍攝更為方便。

▲ （左起）周秀娜、古天樂、劉冠廷。

劉冠廷與古天樂合作感興奮

而劉冠廷表示，高興能參與是次演出，得知能與古天樂合作亦心感興奮，他說：「第一次來馬來西亞拍戲，很緊張及期待。」

周秀娜在台上分享：「我同馬來西亞都幾有緣，去年我都有嚟馬來西亞怡保拍戲，嚟咗三個禮拜，當時要行好多層樓梯，去洗手間好唔方便，今次做咗好多準備功夫，首先要同編劇、導演溝通，又要同我戲中另一半溝通，我同古老闆做一對夫婦，夫妻關係經歷多年，去到平淡大家點樣一齊行落去。」

古天樂接著說：「佢這一生與我演戲都是一件很痛苦的事，因為佢每一次都要喊，上一部戲又要被我糟質。」

▲ 黃浩然、楊偲泳

黃浩然體重上升

黃浩然近年經常來到馬來西亞拍攝，他笑言來到短短日子體重已上升3公斤，透露：「明天才拍完劇集，後天正式拍電影，一切剛剛好，很開心能夠參與電影的拍攝，我也很久沒演黑社會，感覺很有新鮮感，當你一見到我的角色可能會想打我。」

至於拍檔楊偲泳說：「浩然係我戲中其中一位伴侶，後段會同冠廷有點動作戲。」

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