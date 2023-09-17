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【兒童健康】美國男童戲水後染「食腦變形蟲」　醫生解構感染風險

兒童健康 17:57 2023/09/17

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美國1歲男童戲水後感染「食腦變形蟲」不治。（示意圖，非當事人）

美國阿肯色州一名16個月大男童，疑因在水池戲水染上罕見的食腦變形蟲，4日不幸離世，為美國今年第5宗死亡病例。

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湊得輕鬆啲

據《福斯新聞》報道，該名男童Michael Alexander Pollock  III，在今年9月於小石城鄉村俱樂部（The Country Club of Little Rock）戲水。而阿肯色州衛生部新聞稿證實，男童是死於感染福氏內格里原蟲（Naegleria fowleri），有可能是在玩水時接觸到病原體。

而美國疾控中心（CDC）亦在水池採集到的其中一個樣本中，發現到福氏內格里原蟲。事發後，鄉村俱樂部的泳池與戲水區，已關閉並進行清潔。

未氯化池水有機會出現變形蟲

俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里原蟲，據CDC資料指出，是常見於土壤和新鮮的溫水，如湖泊、河流和溫泉，但亦可在維護不當或未氯化池水中找到。食腦變形蟲可經鼻子吸入，進入人體，然後上移到大腦，破壞腦組織。

原發性阿米巴腦膜腦炎，一般在感染後5日就會出現症狀，包括頭痛、發燒、噁心和嘔吐，病情進展迅速，通常在出現症狀後1至18天內死亡。

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問時表示，食腦蟲屬阿米巴，暖淡水才有，如湖水、溪水、河水，香港的泳池水如加了氯氣消毒，食腦蟲是無法生存。

而食腦蟲需透過鼻腔吸入，才有機會感染並上腦，嚴重會令腦含膿、穿洞，且有頭痛、神志不清、抽筋、昏迷的症狀。吳醫生建議大家別去不清潔水中游水，游泳時避免嗆水。

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責任編輯：王明芳

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