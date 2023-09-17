【約埋班Friend去旅行】陳瀅JW泰國歎四手按摩　周嘉洛朱敏瀚齊騷肌

▲ 《約埋班Friend去旅行》

TVB旅遊節目《約埋班Friend去旅行》將於明晚（9月18日）起播出，本周播出的是「痞子兄弟姊妹」篇，由周嘉洛、朱敏瀚、陳瀅、王灝兒（JW）到訪泰國清邁。

明晚首播的首集《約埋班Friend去旅行》，四人出發前收到噩耗，被告知嘉洛因拍劇關係未能隨團出發，眾人即時露出震驚錯愕的表情；但實情是嘉洛除了獲得特赦，更提早出發到清邁準備為好友送上驚喜，就是在酒店戴假髮化身Bellboy迎接陳瀅、JW和朱仔。

不過三人因掛住參觀酒店，竟前後三次認不出嘉洛，嘉洛最終忍不住彈出來嚇他們，場面搞笑。四人重提當日向公司求情狀況時，爆出嘉洛忍不住喊，嘉洛笑言：「從未試過演個角色演得咁好，我一幻想到唔可以一齊睇日出，我真係喊咗出嚟！」

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▲ 嘉洛仔戴假髮扮Bellboy。

首個行程，四人去到著名打卡熱點Tha Phae Gate與白鴿留倩影，惟JW非常膽小嚇到腳震。之後他們去Café歎啡，席間JW自爆：「我其實有個Dream，就係好想開一間Coffee Shop。」陳瀅說：「我就好想擁有自己嘅酒莊。」

晚上，四人到周六夜市閒逛，並在街邊弔體驗蘭納傳統按摩；之後還挑戰食蟲蟲，萬蟲當前陳瀅和JW嚇到花容失色，將蟲食落口時即時面容扭曲，JW更是不停跺腳定驚；至於兩位男士則照食無誤，還加碼食多幾隻嗌Not Bad！

JW被爆唔飲得

在後晚（9月19日）播出的一集，著到靚一靚的四人到一間英國特務主題的餐廳食好西，眾人幾杯落肚玩爆料，陳瀅先說：「拍《痞子》時嘉洛係完全唔飲得，經過咗我同JW兩年嘅Training之後飲得咗。」

嘉洛聞言即說：「阿瀅係最飲得，朱敏瀚就天生好飲得但冇Train，JW好唔飲得，但最大聲就係佢，試過左手撳住人哋膊頭，右手揸住酒杯隊畀人飲！」JW更隨即示範，場面搞笑。

節目尾聲，四人齊齊出發做SPA，兩位男士自告奮勇做「除衫擔當」，更即場喪做掌上壓谷爆肌。

嘉洛和朱仔被按期間，陳瀅和JW偷偷入內整蠱他們。至於陳瀅則孖住JW大歎四手按摩，相當享受。

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