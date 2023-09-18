【說笑之人】袁富華赴芝加哥領演藝事業成就獎　吳肇軒梁雍婷獲璀燦新星獎

▲ （左起）吳肇軒、簡君晋、袁富華、梁雍婷、黃又南。

《說笑之人》的袁富華（Ben）及吳肇軒、《白日之下》的編劇及導演簡君晋和演員梁雍婷、《把幸福拉近一點》以及《死屍死時四十四》的黃又南等赴美國芝加哥參加《亞洲躍動電影節》（Asian Pop-up Cinema），當中Ben哥榮獲演藝事業成就獎，而吳肇軒和梁雍婷則獲頒璀燦新星獎。

Ben哥對於獲獎表示相當開心，他說：「趁今次感謝《說笑之人》幕前幕後的所有演員以及工作人員，亦要感謝電影節的主辦Sophia以及一班工作人員，還有天下一電影公司。希望《說笑之人》可以讓芝加哥的觀眾認識香港真摯感人的小品故事，同時希望他們喜歡這套電影。」

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芝加哥旅遊

赴芝加哥參展的Ben哥表示今趟旅行除領獎外，最期待便是感受當地特色，會特別到訪密芝根湖，在那裡享用極具特色的墨西哥餐，更有沿着湖邊散步、曬太陽，他希望下次逗留在芝加哥長一點，多多感受這個美麗的城市。

同樣有份演出《說笑之人》的吳肇軒謝票後便馬不停蹄出發到芝加哥，對於獲獎他謙虛地表示：「多謝電影節頒予獎項，獲得電影節的肯定令我相當開心，電影從來都不是一個人的工作，將榮耀歸於台前幕後所有人。特別想多謝管理的同事Michelle，她每次都在我們OT到忘記瞓覺時來提醒我們要適時休息，事情大小都跟得很足、很辛苦，希望我們這代的電影人都可以好似一粒燦爛的新星一樣，畀全世界的歡眾看到我們這一代電影人的作品。」

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香港人笑對逆境

軒仔更講到希望觀眾見到香港人笑着面對逆境的精神，由以前偉大的黃子華講棟篤笑開始，香港人已非常習慣以幽默來化解生活上的問題，希望透過電影令香港人、外國人見到或者記住我們香港人這種精神。

及後，軒仔補充：「可惜今次未有時間外出遊玩，我只逗留電影節一日，稍作休息當晚凌晨便會返回香港，搭飛機的時間仲長過在芝加哥，會在飛機上努力補眠，更期待盡快回程謝票，因為『票房告急』，雖然電影未開畫我已經講告急，但真心好想快點飛返香港跟觀眾見面、交流，希望多點人支持《說笑之人》。」

▲ （左起）吳肇軒、袁富華、梁雍婷。

寓工作於娛樂

同時，獲頒發璀燦新星獎的梁雍婷衷心感謝《亞洲躍動電影節》的邀請及頒予獎項，給予她莫大的鼓勵，她說：「多謝每位跟我合作過的導演和演員，很開心可以將港產片帶來芝加哥。參與的《白日之下》、《把幸福拉近一點》以及《不日成婚2》都是極不相似的角色，三套電影都在討論不同面貌的香港，在此感謝芝加哥觀眾給予熱情反應。」

此外今趟旅程對梁雍婷來說相當特別，因為她是自疫情後首次外出，寓工作於娛樂，提前兩天到埗的她都有早起外出在湖邊跑步、食早餐、感受當地文化氣息，特別開心難得可以跟Ben哥，阿簡、又南和軒仔出去玩，留下難忘回憶。