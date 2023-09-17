【屯公40傷車禍】警方指涉事吊臂車有打死火燈　下層車尾乘客傷勢嚴重

▲ (黃傑偉攝)

今日（17日）下午1時04分，屯門公路往九龍方向近大欖涌，一部九巴58M行駛屯門良景邨至葵芳站雙層巴士，撞向一輛停泊於路肩吊臂車，交通意外造成27男16女受傷。

新界北交通總區支援及調查警司林志源指，今日下午一時，一輛吊臂車沿屯門公路向九龍方向行駛，至大欖涌附近，司機發現機件故障，於是著起死火燈停於左邊路肩，未幾一輛九巴雙層巴士58M行駛屯門良景至葵芳站雙層巴士撞向吊臂車車尾，巴士車頭嚴重損毀，陷入吊臂車車尾，意外造成27男16女受傷，傷者年齡介乎19至88歲。資料顯示，巴士司機昨日休息，今日清晨開工，估計駕駛第4轉車時發生交通意外。

消防處高級消防隊長廖伯謙指，人員於1時12分到場，共出動13輛消防車、25輛救護車、60名消防員及55名救護人員。消防員在現場發現大量傷者，包括27男16女，消防員在現場向傷者作出初步護理，救援難度在於現場有大量傷者。

消防處高級救護主任譚傲然指，43名傷者中，其中一名於下層車尾乘客情況嚴重，傷者頭部及頸部受傷，另外5名傷者情況普通，傷勢為上肢或下肢骨折及面部受傷，其餘37名傷者輕傷，傷者全部清醒，由13輛救護車及2輛抬床及載客兩用車，送往4間醫院，包括8名送往屯門醫院、11名送往仁濟醫院、14名送往天水圍醫院，及10名送往瑪嘉烈醫院。

警方呼籲路經市民或司機，如有行車記錄儀攝下意外一刻，請聯絡警方新界北交通總區意外調查組，電話3661 8000。

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記者：黃傑偉