【津校自殺】教育局再回應玫瑰崗中學停辦　十分關注事件促與持分者保持溝通

▲ (梁偉榮攝)

創校64年的灣仔津校玫瑰崗中學，其辦學團體突然透過家長信宣布放棄辦學權，學校將於3年後停辦，明年立即停止收生，9月入學中一生讀完中三便須轉校。玫瑰崗中學家教會主席Baljinder Singh今日（17日）向辦學團體及教育局發信，批評辦學團體殺校事前並未進行足夠的諮詢，嚴重影響學生福祉。

Baljinder Singh要求辦學團體就宣布放棄辦學權家長信中的措詞作出解釋，批評辦學團體殺校事前並未進行足夠的諮詢，嚴重影響學生福祉。Baljinder Singh亦表示，所有班級都有足夠的學生，符合教育局要求，校方指「玫瑰崗中學收生下降」有關陳述不實。

教育局再回應事件，指十分關注事件，並敦促辦學團體及校方要充分保障學生的福祉，與持份者保持良好溝通，按需要向學生提供適切的輔導和支援。教育局會繼續與有關辦學團體和學校保持溝通，提供適切的協助。

教育局昨天表示，知悉玫瑰崗中學經考慮整體情況後決定停辦，局方會為受影響學生及家長提供協助，並會與學校保持溝通。

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責任編輯：陳展棋