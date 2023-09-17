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【關愛隊】麥美娟︰16區關愛隊本月內陸續起動　

政治 22:27 2023/09/17

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深水埗關愛及社區發展基金啓動典禮。(深水埗居民聯會fb圖片)

荃灣和南區「關愛隊」在今年年初成立，民政及青年事務局局長麥美娟今日預告，其餘16區的關愛隊，當局會分批在今個月內，陸續起動。

麥美娟今日出席深水埗關愛及社區發展基金啓動典禮後會見傳媒，其餘16區的關愛隊，應該會在下星期開始收到當局的消息。他稱，局方會逐批處理，因為當中有很多申請的程序、審批手續。

對於有石澳居民早前批評，關愛隊在暴雨期間派發電話卡無用途，麥美娟回應指，有關愛隊成員是石澳居民，且當時仍有一間電訊公司的訊號維持運作，所以關愛隊向居民派發相關電訊商的電話卡，讓他們能盡快恢復通訊。

深水埗關愛及社區發展基金成員陳偉明致辭時指，基金會的標誌組成意念，由雙手、樓宇及植物三個部分組成，結合象徵深水埗社區關愛及發展。

深水埗關愛及社區發展基金截至2023年9月16日，籌得1600萬，基金將會用以支援社區發展及配合深水埗區各關愛隊伍的地區服務。當中服務將提供多方面的生活及應急支援、社區連繫及活動、資訊分享、政府政策推廣等，涉及不同領域，接觸不同年齡階層，期望可令更多深水埗區的居民得以受惠。

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責任編輯：區綽彥

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