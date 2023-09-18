16區關愛隊「糧草」具備　麥美娟預告本月內陸續起動

▲ 深水埗關愛及社區發展基金啓動典禮。(深水埗居民聯會fb圖片)

荃灣和南區關愛隊，在今年初成立，其他16區關愛隊，亦萬事具備，只欠東風。民政及青年事務局局長麥美娟昨預告，其他16區的關愛隊，將分批在今個月內，陸續起動。

麥美娟昨日話，荃灣和南區以外，16區的關愛隊，應該會在下星期開始收到消息，當局會逐批處理，因為當中有很多申請的程序、審批手續。

雖然16區的關愛隊未成立，但多區都具備「糧草」，負責為關愛隊「泵水」的「關愛基金」早前已「搶先一步」成立。其中，「深水埗關愛及社區發展基金」昨日舉辦啟動禮，基金成員陳偉明透露，基金籌得1600萬。基金將會用以支援社區發展，及配合深水埗區各關愛隊伍的地區服務。當中服務，將提供多方面的生活及應急支援、社區連繫及活動、資訊分享、政府政策推廣等，涉及不同領域，接觸不同年齡階層，期望可令更多深水埗區的居民，得以受惠。

多區「關愛基金」早前已成立

除了深水埗區，多區的「關愛基金」，早前已紛紛成立，均獲善長人翁慷慨解囊，如「南區各界關愛及發展基金」籌得733萬；「東區各界關愛及發展基金」籌得1,865萬；「九龍城區關愛發展基金」籌得1000萬；「元朗區服務及關愛發展基金」籌得1200萬。

各小區關愛隊可以如何向該區的「關愛基金」申請撥款？負責統籌「九龍城區關愛發展基金」的九龍城居民聯會總幹事馮務君話，基金主要支援各小區關愛隊，計劃書以外的額外服務，或突發的緊急服務，各小區關愛隊可向基金申請，會按項目審批。她舉例，在區內有數隊關愛隊，打算在屋邨設置自助圖書機；啟德區亦有關愛隊，打算設託兒服務，料會由基金去支援開支。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9