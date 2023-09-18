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【十·一黃金周】接待內地團藥行增近1倍  旅監海關嚴防黃金周劏客

社會 06:00 2023/09/18

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十·一黃金周將至，旅監局提防註冊商店違規，早前進行突擊巡查紅磡一帶的藥行。

內地十·一黃金周假期將至，旅監局留意到過去4個月新增的註冊商店有新趨勢，售賣保健品和藥妝的類別，增加近1倍。旅遊業監管局聯同海關上周三（13日）突擊巡查紅磡及土瓜灣接待內地團的藥行，未有發現「劏客」情況。

不過本報發現不少貨品名稱及商標，與一些知名品牌接近，惟旅監局及海關均指，影射產品不算冒牌貨，但若商戶銷售時作虛假商品說明，即屬違法；海關過去20個月，已就2宗涉影射藥品完成調查，提醒市民及旅客提高警覺。

產品售數十至逾千元  團友有備而來購物

以往訪港內地團通常被安排到接待入境旅行團的註冊商店購物，有珠寶店、免稅店、朱古力店等。疫情後，首批復市的註冊商店較多是珠寶店，不過最近4個月新增25間註冊商店，售賣保健品及藥妝的商店增8間，累計有15間，增加逾1倍。

本報上周三直擊旅監局和海關聯合巡查紅磡及土瓜灣多間註冊商店，重點是藥行。店內產品五花八門，活絡油、獅子油、安宮牛黃丸、魚油丸、鎮痛貼等，亦有牙膏、洗頭水、潤膚露等日用品，售價由數十元至逾千元不等。

  • 部分團友對護膚產品有興趣，店員落力推銷。（陳靜儀攝）
  • 有內地團友有備而來，出示一款活絡油的包裝盒，要求購買指定產品。（陳靜儀攝）

店內大多數產品有標示價錢，現場所見，店員及導遊未有「人釘人」推銷，但有向團友推介產品。有團友有備而來，出示一款活絡油的包裝盒，要求購買指定產品。

商戶稱生意不及從前

內地客許先生跟團來港2日1夜，他說首天已到過珠寶店購物，翌日就到紅磡這間藥行；他坦言來港主要購買維他命等保健品，店內產品多數是內地沒有的品牌，他認為價錢合理，「來香港就是要購物，預計花幾萬港幣。」

藥行負責人楊先生表示，上月向旅監局登記成註冊商店，本月正式接待內地團，但暫未見生意明顯上升，期望十·一黃金周能帶動銷情。不過他指近年流行的NMN產品、安宮牛黃丸等銷量大不如前，「大陸電商平台賣到飛天，通街都係」，內地客不用專程來香港買。
旅監籲旅客提防影射產品誤導

本報則發現這些註冊商店，有不少「似是而非」的品牌，難辨真偽，例如同知名牌子類近的風濕關節油、正露丸、保胃丹等。旅監局執行總監吳浩然指，這類註冊商店售賣保健品為主，其中2間有賣化妝品，亦有售零食，較似百貨；因為售賣中西藥要另外向政府申請牌照成為註冊藥房或持牌藥行。

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他說，行動中亦發現商標和牌子同熟悉品牌相近的產品，「例如一款正露丸不是喇叭牌，其商標亦有出入；但就算該牌子名未聽過，或包裝接近，亦不可斷定是冒牌，仍要好多舉證。」他提醒消費者，若指明要某品牌產品，而商戶在銷售過程以另一產品作出誤導，即有機會違反《商品說明條例》。


倘令消費者混淆或違商品說明

海關回覆查詢表示，模仿知名正牌產品商標和包裝的「影射產品」，本身並非冒牌貨品，但容易令消費者混淆，若商戶以影射產品充當正牌貨品，或聲稱影射產品為正牌貨品，即屬違法，惟每宗個案不能一概而論。若違反《商品說明條例》，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

去年1月至今年8月，海關共開立13宗涉及「參茸海味及中西藥業」的調查個案，其中8宗已完成調查，並已對6人及1間公司作出檢控；完成調查個案中，有2宗涉及影射藥品。

記者：吳雋妍、吳穎嵛 

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