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【十·一黃金周】辣招後逾半新店避九龍城開舖   旅監留意防土瓜灣等開飯重現

社會 06:00 2023/09/18

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旅監局上周聯同海關到紅磡巡查接待入境團的註冊商店。（陳靜儀攝）

為解決內地團在土瓜灣一帶用膳影響民居，旅監局今年5月「加辣」，要求接待入境團的註冊商店簽署附加承諾書，團友到九龍城註冊商店購物後，同日不得在土瓜灣區用餐。新措施生效至今近3個半月，25間新登記註冊商店中，有逾一半、即14間新店在尖沙咀和銅鑼灣等地開設；旅監局認為已起分流作用，但會留意會否令團友到土瓜灣排隊等食飯阻街再現。

十·一黃金周臨近，旅監局執行總監吳浩然表示，由於內地組團社普遍在出發前1、2日，才會向旅監局提交登記團的資料，現時難估計內地團數量。不過局方已聯絡區內店舖及餐廳，準備足夠人手接待。

  • 註冊商店都貼出海報，有百分百退貨保障。（陳靜儀攝）
  • 近月不少註冊商店都分散至九龍城區以外開店，旅監局亦留意相關情況，認為起到分流作用。（陳靜儀攝）
  • 旅監局及海關都提醒消費者，注意參茸海味的「斤兩錢」銷售單位。（陳靜儀攝）

吳浩然表示，截至本月初，有38間接待入境團的註冊商店向旅監局登記，當中25間在旅監局5月推「加辣」措施後才登記，其中11間位於九龍城區，其餘14間位於新蒲崗、尖沙咀、銅鑼灣、荃灣等地。他指，自措施「加辣」後，內地客在土瓜灣等食飯阻街問題有改善。

對於有內地團改往其他屋邨、尖東一帶，以及紫荊維港遊食飯，他認為仍有不少選擇，相信業界會配合。

事實上，加辣後新登記的25間註冊商店，仍有11間在九龍城，但有14間其他地區，「避開」辣招所限；吳浩然認為某程度是作出分流，但會密切留意在其他地區開店避開辣招，會否令土瓜灣團友在街排隊等食飯情況重現，希望在居民生活、業界生意及註冊商店營運中取得平衡，而局方在批出新註冊商店前，會諮詢當區警方及區議議員意見。

旅監局今年首5個月共接獲14宗涉及註冊商店的貨品退貨及退款的求助個案，而6至8月則有26宗。旅監局指，今年初仍未通關，旅客及註冊商店較少，因此個案不多，其後註冊商店及旅客回升，求助上升屬正常，但暫時未有數據顯示退貨退款原因。

記者：吳雋妍、吳穎嵛

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