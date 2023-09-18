【中年好聲音2】60歲林潔淇童年婚姻同滿坎坷　肥媽大為感動：㩒一㩒燈亦唔係好難【有片】

▲ 《中年好聲音2》

昨晚（9月17日）播出的一集《中年好聲音2》，60歲的退休人士林潔淇在台上演唱雷安娜的《舊夢不須記》，最終只獲一盞燈而未能晉級，而她參賽背後的故事相當令人動容，為潔淇畀燈的評判肥媽聽罷後也相當激動！

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林潔淇為乳癌康復者

林潔淇在身心上也有不少經歷，她在台上指自己是一名乳癌康復者，而患乳癌後她前後進行了6個大手術，現時更有11科要覆診。她說：「我係一個長期病患者，但係我好堅強嘅，我都想畀同路人知道，如果我哋病，都可以繼續有精彩人生。」

▲ 林潔淇（影片截圖）

女兒被保母虐待致命

林潔淇指自己的童年及婚姻都非常坎坷，最令她傷心的是一名女兒在2個半月大時被保母虐待致命，她表示：「呢件事（喪女）纏繞咗我兩年，我日頭就會扮裝作無事，同啲人客打招呼、同小朋友玩，我一收工就好難過、好難過，我就一上車就會流眼淚。」

▲ 林潔淇在台上分享經歷。（影片截圖）

細女險被扔落街

當林潔淇誕下細女後，再度遇上婚姻破裂。她憶述曾目擊老公的姊妹把細女捉住並衝向露台，細女險被扔落街，她說：「我當晚用盡全身力氣攬住佢（細女）衝出門口。人生係好多經歷，當時我冇晒錢，一路自己努力去工作，就捱大咗我個女兒。」

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林潔淇：我得，你哋都得㗎

林潔淇的經歷令評判肥媽、主持車婉婉都感動落淚，潔淇稱自己沒有能力去學唱歌，但自己很喜歡唱歌，並指音樂可做作治療，「曾經好抑鬱、唔開心，好多路都好難走，我人生咁多嘅經歷，其實全都係靠聽歌，可以咁堅強咁企喺度。」她希望遇到困難的人也可如她一樣堅強，向著自己的目標前進，並說：「我得，你哋都得㗎！」

評判伍仲衡十分欣賞潔淇的做人態度，也認同對方指音樂是最好的藥物，一切也可隨它而去。

▲ 評判伍仲衡十分欣賞潔淇的做人態度。（影片截圖）

肥媽深被感動

肥媽得知深深被林潔淇感動，：「能夠企得喺《中年好聲音2》嘅100強唔係一件容易嘅事，㩒一㩒燈亦唔係好難，我覺得每一個能夠企得上嚟，係值得我哋畀一盞燈嘅。」

▲ 肥媽（影片截圖）

周國豐則認為潔淇選歌正確，「以前嘅嘢唔需要記，與其話你好想聽我哋嘅評語，其實我哋今日好慶幸遇上咗林姐姐，你同我哋分享你嘅經歷，你嘅經歷畀我哋嘅啟發先至係最大。」評判陳慧嫻也指她的故事很勵志。

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