【托兒所藏毒】1歲男童午睡叫不醒送院不治　揭托兒所藏毒另3嬰幼兒中毒留醫

▲ 美國有托兒所被揭藏毒，導致1名男童中毒不治。（iStock圖片，非涉事托兒所）

托兒所竟藏毒品，更令孩子送命。美國紐約一間日間托兒所有幼兒心臟驟停、意識不清，救護人員到場後，發現孩子明顯出現接觸過「類鴉片藥物」的症狀，當局事後在托兒所內搜出非法毒品工具和毒品芬太尼，事件最終導致一名1歲男童不治、3名嬰幼兒仍在醫院留醫。

據美國媒體報道，事發於紐約布朗克斯區（Bronx）的一間日間托兒所，當地時間9月15日有3名嬰幼兒吃飯後去午睡，本應在下午2時30分起床，他們卻陷入昏迷，甚至心臟驟停，救護人員15分鐘後接報到場。

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他們發現3名孩童出現明顯「接觸類鴉片藥物」的症狀，因此即時將孩子送院，並注射大量納洛酮（Narcan）解毒，惟1歲男童Nicholas Dominici最終不治離世，另兩名年僅2歲的男童及8個月大的女嬰仍在醫院留醫。

當地警方表示，有另一名2歲男童在中午被母親接回家，之後同樣出現昏睡、沒反應的症狀，母親緊急送他到醫院，注射了納洛酮才撿回一命。

當局指出，目前仍不清楚兒童死亡和住院的確切原因，不過警方在托兒所找到用來分裝大量毒品的壓力機和毒品芬太尼，懷疑孩子是長時間暴露在這些毒品的環境中才導致中毒。

涉事托兒所的兩名負責人於9月16日被捕，該托兒所今年5月才獲得營業執照，可以照顧8名6周至12歲的孩童，近日才通過年度突擊檢查，沒有出現違規行為。當局將對離世男童進行屍檢確定死因，同時會採集其他孩童的尿液和血液，以確定是否有有毒物質。

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責任編輯︰王明芳