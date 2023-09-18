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【津校自殺】玫瑰崗學生直斥停辦決定自私　中四生：願意為學校而戰

社會 09:47 2023/09/18

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玫瑰崗中學停辦風波下，今早學生如常返學。（林宇翔攝）

創校64年的灣仔津校玫瑰崗中學，其辦學團體日前突然透過家長信宣布放棄辦學權，學校將於3年後停辦，明年立即停止收生，9月入學中一生讀完中三便須轉校。 

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TOPick記者今早（18日）到玫瑰崗中學視察。今年就讀中四的非華語學生Senge表示，他在上周五（15日）才透過學校內聯系統eClass得知學校將要停辦的消息，對辦學團體的決定感到失望，指團體對學校收生不足的陳述並不正確，認為學生人數會繼續上升。 

Senge對學校亦有相當深厚的感情，打算會在原校讀至畢業，希望將來工作時，亦可像回家一樣重訪校園，而非到其他陌生的地方。他稱雖然家長已接受學校決定，但他不會聽從：「We are willing to fight for our school if anything（任何情況下我們都願意為學校而戰）。」 

就讀中三的陳同學則直斥辦學團體自私，「無諗過學生同老師感受」。雖然中三學年完結後，陳同學便須立即轉校，但她現時仍未有具體計劃，只稱目前只想專注學業。至於同學之間，陳同學指大家對消息亦感到相當驚訝：「但都無諗太多，因為知道無嘢可以做到。」 

辦學團體家長信中提及停辦原因之一為收生不足。陳同學則不同意這個說法，認為學校收生問題不大：「我哋今年收生多咗好多，可能佢哋有自己理由。我哋班之前得10幾個人，但我哋今年都多咗15個人。」 

就讀中二的非華語學生Hung就感到相當迷惘，不知道該何去何從，目前未有任何計劃，父母對學校停辦亦沒有意見。不過他則相當不捨得同學、老師及朋友。 

於玫瑰崗中學代課的程老師表示，目睹周六家長會學校宣布停辦決定後的學生反應，形容事件對學生的影響可謂是「災難性」。而今早學校將就停辦事件與學生舉行早會，望為學生提供情緒支援。 

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記者：黃穎津

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