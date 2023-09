【津校自殺】玫瑰崗學生直斥停辦決定自私　中四生：願意為學校而戰

▲ 玫瑰崗中學停辦風波下,今早學生如常返學。(林宇翔攝)

創校64年的灣仔津校玫瑰崗中學,其辦學團體日前突然透過家長信宣布放棄辦學權,學校將於3年後停辦,明年立即停止收生,9月入學中一生讀完中三便須轉校。

TOPick記者今早(18日)到玫瑰崗中學視察。今年就讀中四的非華語學生Senge表示,他在上周五(15日)才透過學校內聯系統eClass得知學校將要停辦的消息,對辦學團體的決定感到失望,指團體對學校收生不足的陳述並不正確,認為學生人數會繼續上升。

Senge對學校亦有相當深厚的感情,打算會在原校讀至畢業,希望將來工作時,亦可像回家一樣重訪校園,而非到其他陌生的地方。他稱雖然家長已接受學校決定,但他不會聽從:「We are willing to fight for our school if anything(任何情況下我們都願意為學校而戰)。」

就讀中三的陳同學則直斥辦學團體自私,「無諗過學生同老師感受」。雖然中三學年完結後,陳同學便須立即轉校,但她現時仍未有具體計劃,只稱目前只想專注學業。至於同學之間,陳同學指大家對消息亦感到相當驚訝:「但都無諗太多,因為知道無嘢可以做到。」

辦學團體家長信中提及停辦原因之一為收生不足。陳同學則不同意這個說法,認為學校收生問題不大:「我哋今年收生多咗好多,可能佢哋有自己理由。我哋班之前得10幾個人,但我哋今年都多咗15個人。」

就讀中二的非華語學生Hung就感到相當迷惘,不知道該何去何從,目前未有任何計劃,父母對學校停辦亦沒有意見。不過他則相當不捨得同學、老師及朋友。

於玫瑰崗中學代課的程老師表示,目睹周六家長會學校宣布停辦決定後的學生反應,形容事件對學生的影響可謂是「災難性」。而今早學校將就停辦事件與學生舉行早會,望為學生提供情緒支援。

記者:黃穎津