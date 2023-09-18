【慈善藝術】車婉婉母親癌逝明白抗病心情　透過行善鼓勵抗癌者

▲ 婉婉鼓勵抗癌勇士。

車婉婉日前出席Samsung 與本地潮流藝術畫廊 SHOUT Art Hub & Gallery共同策劃的「The Frame 數碼藝術慈善籌款活動」，支持一眾本地藝術家，由即日至9月30日，於 Shout Gallery 可參與「The Frame 數碼藝術慈善籌款活動」，欣賞一系列本地藝術家創作力量。

場內的數碼藝術作品，均伴隨畫框設計電視展示及發售，令作品如鑲嵌於畫框的名畫，提升觀賞格調。當中 Shout Gallery 10%收益將會捐贈予防癌會，用於支援癌症患者及其家庭。

母親癌病去世

香港防癌會60周年主題曲《走出新足印》由該會60周年籌備委員會主席鄧智偉教授，與大會音樂總監趙增熹聯手創作，並邀得鄭國江填詞，由鄧教授親自獻唱，希望為抗癌勇士帶來光明與希望。

車婉婉表示有份參與這個充滿意義活動，要感謝趙增熹穿針引線，因為車媽媽也因癌病去世，婉婉特別感同身受。

▲ 全體合照

向生命勇士打氣

婉婉說：「十分明白癌病患者及家人在癌病期間係好辛苦及好艱巨，但來到活動，在各種藝術作品展覽的優美環境下，大家都帶著一夥溫暖心及熱誠，突然覺得自己可以再做多些幫助病患者事情，也跟防癌會研究了，在自己崗位上如何可以幫助推動及參與。」

婉婉表示好想向所有抗癌勇士講：「知道面對癌症係一個好艱苦旅程，但係你地唔孤獨，我地會在身邊俾到溫暖，少少倚靠，知道你地係好需要的，記著同行的，不是自己孤獨一人，我地一齊手牽手行呢個艱巨旅程！」

最新影片推介：張盈悅專訪