【創新學習】佛教榮茵全新6大跨科活動　初小學航天探究宇宙

▲ 佛教榮茵學校設「校本天文課程」讓學生認識宇宙，學習航天知識。（學校提供）

佛教榮茵學校在新學年推出新計劃，以「閱讀啟迪智慧．成就創建未來」為未來三年的學校發展主題，首先推出全新的全日制時間表，學生於上午完成所有常規課堂，下午在增設的「創藝學滿FUN」時段，透過不同的學習主題、STEAM課程、閱讀活動、生涯規劃及成長教育課等，為學生提供多元化的學習經歷，達至身心健康和均衡發展，並更有效照顧學生的學習多樣性及啟發學生的多元潛能。

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「創藝學滿FUN」以創意、藝術並配合跨學科學習活動，統整不同範疇的課程，讓學生能在一個「高FUN」的學習旅程中，展現他們的才能。學生的Day 1、3和5為Smart Learning Day，以語文和數理的學科課程，貫穿聽說讀寫的學習領域，發展學生對語文學習的興趣和能力。

Day 2的Dream Big Day，結合STEAM、天文、環保、德公等的跨學科活動，讓學生透過不同類型的活動，培養學生十個首要價值觀和態度。例如「螢火蟲飼養計劃」結合「STEM、生態保育及生命教育」三大範疇，以科學實驗探究螢火蟲發光的原理，讓學生認識生態平衡的重要性，從而培養學生愛護生命、尊重生命的態度；「校本天文課程」讓學生從初小開始認識浩瀚的宇宙，啟發他們追求新知識的潛能，探索萬物的奧秘，並學會航天知識，加深對太空的認知。

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而Day 4及Day 6分別是Star Shining Day 及Joyful Day，當中「Just Feel感講計劃」，藉着社交情緒教育及善意溝通中心作為核心的推動方向，讓學生身心靈有更健康和全面的發展。而「閱動悅滿Fun」的誇課程閱讀，糅合學生八大智能元素，擴闊學生的閱讀面，豐富學生的閱讀經歷，並讓學生運用合適的閱讀策略，提升學生的閱讀能力。

「創藝學滿FUN」的內容環環緊扣，從理論到實踐，從思維到應用，不但能增強學生的學習興趣，更能打破傳統教學的框框，讓學生「從做中學習」、「從體驗中學習」、「從感受中學習」。

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責任編輯︰王明芳