【香港小姐】李文煊爆簽TVB要3大條件　人氣大熱郭珮文+陳霈錤有機簽約

▲ 原來簽約有咁嘅條件！

早前22強止步的落選港姐王藝淳（Kitty）上載相片，原來一班港姐齊齊返TVB，除了趁機敘舊之外，還透露今次是回去見監製。

郭珮文（Juliana）日前回覆網民時亦透露見了導演，但就尚未傾簽約。其實除了三甲之外，過往有不少落選港姐都獲賞識簽約TVB，而在2010年參選港姐的李文煊（Elle）當年落選後，亦曾加入TVB，發展平平的她，一年後就離巢。

Elle拍片透露當時她早在第二輪面試時已經簽約，如果最後得獎，合約就自動生效，並就大爆簽約條件！

【香港小姐】郭珮文分享擁弗爆身材靠3招 Juliana親揭與TVB簽約問題

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齊會面高層

她說一班佳麗會齊聚TVB見高層：「會聊你的志向是甚麼？你想做甚麼？」又拍攝一系列硬照，如果最後簽約，就會將相關照片分發給監製及導演：「有這麼個新人，你們可以選擇用不用她。」

▲ 落選港姐李文煊（Elle）透露簽TVB三大條件。

簽約3大條件

至於簽約的條件，Elle透露主要看三方面：「在競選期間你有沒有人氣，媒體喜不喜歡你，觀眾喜不喜歡你，換句話說就是你有沒有新聞價值，娛樂價值，也就是你的可利用商業屬性高不高，能不能為公司快速變現、快速賺錢。」

第二點就是看夠不夠年輕，要「捱得起」：「不是說一出道就會一炮而紅的，如果你夠年輕，至少會有足夠的時間去慢慢打磨，可能過了幾年之後，一部劇、一個事件讓你爆火，那個時候你也才二十幾，公司才有『着數』。」

最後就是看你「聽不聽話」：「唔聽話就say bye bye啦，或者沒有上進心，過一會就跑路了都不行，所以家裏不能太富有，要『捱得起』，也不能太窮，因為TVB的薪水真的不夠，那就有可能出現突然跑去嫁富豪，或者做一些不好的事去圈錢，『搵快錢』，甚至犯罪。」

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郭珮文+陳霈錤有機簽約？

除了三甲外，同樣有份入圍五強的郭珮文（Juliana）與陳霈錤（Hera）亦深受觀眾喜歡，當中Juliana憑一副好身材加真性情，令網民喜歡。

至於Hera最後三甲不入，賽後令不少網民大感不滿，「香港小姐10號意難平」一詞更一度登上內地微博熱搜， 足見Hera很有觀眾緣。似乎Juliana與Hera亦十分符合Elle所說的條件，不知她們最後會否成功簽約？

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