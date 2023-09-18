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【遊日注意】溫泉旅館疑一房型肇禍　住客癢醒起床驚見大堆床蝨

食用安全 10:40 2023/09/18

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溫泉旅館疑一房型肇禍，住客癢醒起床驚見大堆床蝨。

北海道是港人到日本熱門旅遊地方之一，不過近日台灣有旅客卻於網上分享入住當地溫泉旅館的不快經歷！該旅客指早前入住北海道小樽一間溫泉旅館時，睡覺期間發現身上有地方被咬，而且感到非常痕癢，起床後竟然於白色的床單上發現大批小蟲。由於不知小蟲真身是何物，旅客遂將照片上載網上求教，有網民則認出小蟲的真身為床蝨，提醒事主要小心處理，否則後果嚴重。

最新影片:

湊得輕鬆啲

該名事主在Facebook群組「北海道函館、札幌、旭川、富良野真好玩,風景美又棒!!!」發文講述事件指，早前到北海道旅遊，並入住一間位於小樽市花園４丁目區的一間溫泉旅館，卻想不到酒店竟然成為自己的惡夢。事主不但發現睡覺時疑被蟲咬，更驚嚇的是，起床後見到白色床單有大量小蟲。

隨便抓15分鐘抓到一大堆！

事主起初懷疑小蟲真身是牛蜱，更憂心會因此感染相關的萊姆病，正苦惱是否需要在當地求醫。不過，有網民看見事主所拍下的照片後，卻指出昆蟲的真正身分應為床蝨，常見於木製傢俬，而且提醒「回台灣前仔細檢查你的行李包包所有的車縫處和拉鍊處 所有衣服包包高溫烘過」。經提點後的事主，其後才後知後覺指:

原來如此！因為我們被安排住全木隔間。

事主又指已經將有關情況通報老闆，不過卻未有再詮一步交待對方的後續處理；至於其被咬的地方，事主則指目前仍在觀察中。

正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，有以下幾種辦法：

  • 吸塵器處理
  • 蒸氣噴射
  • 清洗紡織品
  • 熱力處理
  • 化學防治
  • 環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯：羅嘉欣

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