【火鍋放題】牛品推$88起午市定食　 晚市指定套餐加送雪蟹腳

▲ 「75分鐘午市火鍋定食套餐」

秋天到，又是食火鍋季節。近年香港十分流行的火鍋放題，坊間有不少選擇及優惠。「牛品台式火鍋」近日推出三大午市套餐優惠，最低只需$88/位。

當中包括「75分鐘午市火鍋定食套餐」及「75分鐘午市台式定食吃到飽套餐」，除可品嚐正宗台式火鍋或經典台式定食，更可在自助吧盡情享用台灣夜市熟食、芋圓甜品及無限暢飲，性價比甚高。

▲ 蟲草花白玉藏珍鍋

另外，惠顧指定晚市套餐，額外贈送每人一份加拿大雪蟹腳及一杯春陽茶事特色茶飲；更可+$28升級台啤任飲優惠。

午市定食套餐中，可先任選一款「牛品台式定食」作主菜，包括深受歡迎的「龍師傅紅燒牛肉麵」，使用台灣直送的紅燒牛肉原湯；而牛肉精選了牛面肉。台式定食還包括台灣美食經典「鹽酥雞扒飯」、「蝦乾蔥油乾撈麵」。

▲ 加拿大雪蟹腳

另外午市優惠「75分鐘午市火鍋定食套餐」，同樣只需$88/位，客人可以自由選擇兩種肉類，包括美國牛胸腹、加拿大頂級牛板腱、西班牙粟飼豬五花、花雕雞件等，並可在五種湯底中選擇一種，包括招牌牛品麻辣鍋。

而「120分鐘午市吃到飽火鍋套餐」，有更多的牛肉及湯底選擇，惠顧此套餐均送一杯春陽茶事特色茶飲。價錢最低由$179起，以親民價格任食頂級台式火鍋。

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記者:eric

