【食用安全】女子食未煮熟羅非鱼　染創傷弧菌腎臟衰竭需截肢保命

▲ 女子食未煮熟羅非鱼，染創傷弧菌腎臟衰竭需截肢保命。

食物一定要徹底煮熟才能進食。美國加州一名40歲的女子，日前在市場買了1條羅非魚回家，但未經完全煮熟即食用，結果竟出現四肢、嘴唇發黑等症狀，緊急送院後發現感染創傷弧菌（Vibrio vulnificus），需要截肢保命。

最新影片推介：

據《紐約郵報》報道，美國加州40歲的Laura Barajas在7月時到市場買了1條羅非魚回家烹煮，卻未徹底煮熟即食用，結果她的四肢、嘴唇開始發黑，並陷入昏迷。

隨後Laura被緊急送院治療，經醫生檢查後發現她感染了創傷弧菌，因此出現敗血症情況，且腎臟功能衰竭。惟Laura在醫院治療數月，情況仍未見好轉，最後醫生只能為她進行截肢手術，才得以保住一命。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）資料指出，每年大約有150至200例創傷弧菌病例，其中大約五分之一的感染者會死亡。加州大學舊金山分校傳染病專家博士Natasha Spottiswoode表示，「感染這種細菌的原因，一種是吃到被這種細菌污染的東西，另一種則是讓傷口或紋身接觸到這種細菌所生存的水。」她還指出，對於免疫系統較弱的人來說，創傷弧菌是一種非常令人擔憂的病菌。

感染創傷弧菌嚴重可致命

根據衞生防護中心資料，創傷弧菌可經傷口和進食被污染、未經煮熟的海鮮感染，潛伏期一般為24至72小時。傷口感染可導致「壞死性筋膜炎」（即「食肉菌感染」），這種感染能破壞身體組織，嚴重的可致命，死亡率約為30%。

如進食被創傷弧菌污染的食物，則可能引起發燒、腹瀉、嘔吐及肚痛。如患者有其他疾病，尤其是肝病，創傷弧菌更可能引致血液感染，症狀一般包括發燒、發冷、血壓下降和皮膚出現水疱。

急症專科馮顯達醫生曾受訪稱，感染創傷弧菌早期與一般皮膚發炎不大分別，感染範圍處會疼痛、腫脹。維持約幾小時至大半日後便可急速惡化至皮膚瘀黑、出現水泡、潰爛等情況。進行手術治療時，醫生會按組織壞死跡象而決定是否需要截肢。預防創傷弧菌感染途徑：

如手上有傷口就盡量不要處理、接觸海產。

如家庭主婦必須在煮食時接觸海產，可戴上手套，並在接觸海產後盡快清潔雙手。

萬一被海產、魚類、貝殼類刺傷，都要徹底清潔雙手。

海產最好煮熟才進食，因為熱力可殺死創傷弧菌。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣