【香港小姐】高海寧晒旅行相公開戀情？　TVB性感女神高Ling擺脫「花瓶」努力升呢

▲ TVB性感女神「高Ling」高海寧公開戀情？

TVB性感女神「高Ling」高海寧最近出遊，並大晒多張靚相，向網民大派福利。

高海寧分享的照片亦包括一名同遊的男子，該名男子的正面亦曝光了，有網民認為高Ling出Pool，且恭喜她公開戀情。

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高Ling晒旅行靚相

高Ling於IG分享旅行照片，並寫道：

📸

越來越喜歡用菲林相機拍照

那個瞬間不一定是完美的

但一定是最真實的

直到曬出來的那一刻

抱著期待的心情翻看照片

依稀記得按下快門的每個當下

我們是 快樂的 💗 #thissummer #sammko

#比美照更有殺傷力的是生命力

作為性感女神，高Ling的感情生活引起不少宅男關心，不過她其實並非公開戀情，旅行照內的男子只是她的表弟。

【性感女神】高海寧曾想擺脫性感形象 遊泰「封胸」仍難遮驕人身段【多圖】

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擺脫花瓶形象

高Ling於2008年參選港姐而入行，縱使參演不少劇集，高Ling卻被標籤為「花瓶」，不時於劇集或綜藝節目裡晒身材。高Ling承認姣好身材耽誤其演藝事業，儘管多努力也不被看重，此外性感形象被誤會是「唔係幾好嘅女仔」。

後來，高Ling努力工作且逐漸受到觀眾喜愛，近年的演出備受好評，在《金宵大廈》、《C9特工》、《殺手》及《極道怪咖》同樣表現出色，令觀眾慢慢看到她的蛻變，在劇集《迷網》升呢為女一。

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