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【MIRROR成員】姜糖3.8萬元投「KEUNG T0」車牌贈偶像　姜濤低調學車等收禮物

娛樂 11:37 2023/09/18

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

姜糖以3.8萬元投「KEUNG T0」車牌贈偶像。

運輸署自訂車輛登記號碼拍賣昨日（9月17日）於灣仔會展舉行，240個拍賣車牌中不乏創意之作，當中最注目的是MIRROR人氣王姜濤的英文名「KEUNG T0」，最終被一名「姜糖」以3.8萬元拍下，並揚言會轉贈姜濤。

「KEUNG T0」車牌由一名短髮中年女士，成功以3.8萬元拍投得。她與同場另一名手持116號的女士互相競投，直到叫價3.6萬元快將「扑鎚」才出手。她向傳媒表示自己是「姜糖（粉絲名）」，打算之後將車牌轉贈送給偶像姜濤。

【車牌拍賣】「KEUNG T0」今日成功拍出　即睇拍賣價及買家身份

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【我的天堂城市】姜濤往台灣宣傳新片初見宋芸樺　粉絲塞爆西門町變姜濤町

學車私隱度高

姜濤最近低調學車做「學神」，曾經有網民學車時偶遇姜濤，指學院為免影響姜濤學車，每次上堂都在同一地方學車，並特意安排一個位置，讓他可從保母車落車便直接登上學習車輛，私隱度極高。

有指，姜濤獲安排由星級教練作為學車師傅，每星期上一堂。同場工作人員還透露，姜濤作為「萬人迷」卻沒架子，親民平易近人。

姜濤keep住更新IG限時動態，但未有就姜糖投得「KEUNG T0」車牌一事作出回應。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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