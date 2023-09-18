【病從口入】奶奶地上拾起麵條餵孫吃「要惜福」 人妻阻止反被罵

▲ 台灣有人妻呻奶奶衛生欠奉，麵條跌落地上竟然執起塞進孩子口，令她嬲爆！

食得唔好嘥，但跌落地仲食得嗎？台灣有人妻上網發文，呻日前孩子在奶奶家吃麵時，不小心掉了一坨在地上，奶奶竟然用手拾起塞入孩子口中，並碎碎念說「要惜福」，人妻立刻阻止，竟反被奶奶罵，人妻指奶奶家的地是穿鞋進出的！她嬲爆說：「以後她老了我可以比照辦理嗎？」。

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該名台灣人妻，日前在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文，指早前帶孩子到奶奶家，孩子在吃麵時，不小心掉了一坨在地上，奶奶立即用手捏起來，

趁我不注意塞進孩子口中，還小聲碎念，要惜福要惜福⋯

人妻見狀，向奶奶解釋「地上很髒」，結果反被奶奶用台語罵她，「囝仔辣薩呷辣薩大，(意思是兒子都是垃圾吃垃圾大)」，令人妻非常不滿，「以後她老了我可以比照辦理嗎？」，她坦言奶奶家的地是穿鞋進出的，當時麵條掉地上她捏起來，原本以為奶奶會丟掉，一轉頭看到她塞進小孩嘴裡，整個過程超過三秒，人妻更力數奶奶不衛生的惡習，

上廁所不洗手，挖鼻孔不洗手的人，從那次後小孩吃飯都離她很遠，怕她再亂塞。

對於奶奶口中的「要惜福」，人妻表示幾年前，奶奶當年才53歲，掉地上的食物，她自己不會吃，而她的家庭習慣是掉桌上、地上都不吃，

有不確定的危險疾病因素就不冒險，為了那一小口飯或麵，無關惜不惜福。

貼文一出，即掀起熱議，網民紛紛留言，直斥樓主奶奶口中的惜福，自己怎麼不吃，「她這麼惜福怎麼不自己吃...」「那麼惜福她怎麼不塞進自己嘴巴？小孩如果因為那樣腸胃炎，被責備的是媽媽吧？辛苦照顧孩子的也是媽媽」。

另有不少網民指，地上滿布細菌，「地上可能有沙門氏菌、大腸桿菌、什麼挖溝葡萄菌的，殺傷力從無感到死人都有可能，不論怎樣還是要跟奶奶講比較好。」、「很噁心 而去小孩免疫力很差到時候生病媽媽顧會很累 顧不好又會被抱怨。」

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勿信「3秒定律」

台灣衛福部曾於Facebook專頁呼籲勿信「3秒定律」，強調食物掉到地上，無論幾秒，都一定會有細菌附著，千萬不能吃下肚，若不慎吃到病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等病原菌，還可能引發食物中毒，因而出現腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀。衛福部也建議，食物從地上撿起後，一定要確實清洗或烹調過再食用，避免病從口入。

據台中市長安醫院肝膽腸胃科醫生許鈺銓曾解釋，急性腸胃炎大多因吃到不新鮮或未充分烹煮之食材而感染，一般分為細菌性及病毒性：

病毒性腸胃炎：如諾如病毒較為常見，通常持續1至3日會改善

細菌性感染：如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等，情況輕者可能出現腹瀉、腹痛、噁心、想吐、發燒等情況，但嚴重時可致死，因此不應自行服藥，應盡快求醫。

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責任編輯︰王明芳