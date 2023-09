【Tiffany】Lock系列ROSE特別版香港提早開賣　全球女神賀日本新店開幕

▲ Tiffany & Co. 勁多動作,最近在表參道開新專題店,請來全球品牌大使兼女神空群而出(左圖左起:Anya Taylor-Joy、Hailey Bieber和Florence Pugh)駕臨,日本本土代表三村吉花(右圖右)亦戴上即將推出的Tiffany Lock系列Rose(BLACKPINK成員)特別版迎擊。(圖片:品牌提供)

Tiffany & Co. 今年動作繁多,除了年初翻新的紐約Landmark及東京銀座旗艦店重開後,不斷向亞洲日韓兩大潮流圈進攻。如上周位於東京表參道的新店亦隆重開幕,請來多位全球品牌大使駕臨作開幕嘉賓。同時間,亦發布了全新Tiffany Lock 系列的ROSE別注版,好讓一眾時尚珠寶迷過一個璀璨繽紛的9月呢!

為K-pop天團出ROSE別注版

Lock 系列是 Tiffany & Co. 力推的全新系列,靈感源自品牌典藏中一款 1883 年的掛鎖造型,本月再加推 ROSE 別注版系列。全為品牌代言人、韓國天團BLACKPINK成員之一的Rose特別而設,Rose興奮表示:「能成為別注系列的設計靈感是我莫大的榮幸。看到標誌性的 Lock 系列以如此稀世的寶石重新演繹,我振奮不已!」

此同名系列共有 4 個不同款式,綴以玫瑰金及粉紅色藍寶石精心鑄成。值得一提,粉紅色藍寶石除了代表愛與力量,是藍寶石家族中最稀有的有色寶石之一,順帶一提,此ROSE 別注版已於 9 月 15 日起在香港及澳門專門店發售,10 月 1 日才作全球開賣。

日本表參道專門店開幕

在日本潮界重鎮開專門店,開幕活動品牌隆重其事,請來旗下多位品牌大使,包括Hailey Bieber、Anya Taylor-Joy、Florence Pugh 及三吉彩花等,及眾多當地時尚名人出席。Tiffany & Co. 在表參道專門店入口舉行了剪彩儀式,以紀念全新店舖的開幕。

繼位於紐約Landmark及東京銀座旗艦店於年初重開後,東京表參道專門店再次體現品牌最新的設計意念外,更以House of Diamonds為主軸,呈獻多款象徵現代愛情的的珠寶設計系列。表參道專門店樓高兩層,佔地約 768 平方米,旗下珠寶系列包括 Tiffany T、Tiffany HardWear 及Tiffany Lock都會釋數上陣,其中Tiffany Lock系列ROSE別注版和Tiffany Forge 系列亦陸續登場,和一款專門店獨家的 Elsa Peretti Diamonds by the Yard 手鐲也只在此店發售呢!

記者:黃鑑江