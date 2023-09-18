【生涯規劃】愛秩序灣官小規劃升中路　即睇5大原則定目標

▲ 愛秩序灣官立小學邀請中學校長介紹學校，讓高小生規劃升中路。（學校提供）

愛秩序灣官立小學一直以「從體驗中學習，以成功創造成功」為辦學理念。我們以「小學校，大社區」引進豐富的學習資源，讓孩子能在不同範疇體驗活動建立溝通、解難及創造力。

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為協助學生的生涯規劃，愛官由2021年起推出「小故事大成就」，邀請了十八位不同界別的專業人士，分享自己追尋夢想的故事，讓學生體驗不同行業，更邀請多位中學校長介紹學校，讓四至六年級學生規劃自己的升中路後，就要學習如何讓夢想實現（Keep your dream alive）。

最有效的方法是教導孩子設定優質的目標，專家指主動去做自己計劃中的事情，對自己的自尊和自信都有正面影響，現代管理學大師彼得杜拉克（Peter Ferdinand Drucker）提出以「SMART原則」為自己設定優質的目標：

1.明確（Specific）：將目標具體化，要能回答由誰完成、完成甚麼、何時完成、為甚麼要完成、完成它有甚麼限制等問題；

2.可衡量（Measurable）：如何知道達成了這個目標？該目標為「數字」的話是最簡單的，如默書或考試成績，讓你能持續追蹤自己距離目標還有多遠，又該如何在這當中進行調整。

3.可達成（Achievable）：根據目前的狀態，設定的目標是能實現的嗎？別選擇太簡單的目標，但也別找上難以實現的目標。

4.相關（Relevant）：可能有一個以上的目標要完成，衡量這些目標之間是否有衝突，稍加規劃，應該要與「總目標」一致。

5.時限（Time-bound）：給自己一個時限去完成，否則很容易拖延再三，最後只是說說就算了。

舉例子說明：「我要當科學家」是學生的「總目標」，為了實踐這個夢想，學生可能會設定幾個相關的目標，包括「多看科學書籍」、「數學、常識、電腦科的成績要取得優」、「培養創意能力和觀察能力」、「到牛津大學升讀科學科」。

身為小學生，毫無疑問有些目標是辦不到的，就如「到牛津大學升學」，但也有些目標是可以實現，如「多看科學書籍」。學生要將這些目標寫得更具體及可衡量，不妨可以設定為「我要每星期看一本與科學有關的課外書籍，並自擬一份筆記」。

當設定目標後就要定期檢視進度，如果能將目標完成，可建基於這份「成功」，再設定一個更高要求的目標；如果目標未能達到，則可以向師長請教，檢視失敗的原因，作出微調及跟進。

愛官的老師在本月會教導學生以SMART原則設定自己的目標，透過每項目標的實踐，提升學業、體藝、品格等表現，努力完善自我。老師亦會定期教導學生檢視成效，制定方案等技巧，並會推出獎勵鼓勵學生。

愛官自上年度舉辦家長學院，為家長提供親子活動、家長Me time等活動，除讓家長一起體驗愛官多姿多彩的校園生活，更會透過多元化的親職講座，讓大家學會教導孩子設定優質的目標，讓孩子們「以成功創造成功」。有老師和父母一起支持的孩子，信心滿滿地迎接未來的挑戰，就是愛官最大的「總目標」。

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責任編輯︰王明芳