【高鈉危機】33歲男為慳錢每餐食罐頭患高血壓　頭痛揭腦出血險中風

▲ 33歲男為慳錢每餐食罐頭患高血壓，頭痛揭腦出血險中風。

罐頭食物不宜多食！台灣一名33歲男子為慳錢，經常吃罐頭配白飯當一餐，久而久之患上高血壓；直至某次因頭痛求醫才發現已致「高血壓性腦出血」險中風。

最新影片：

台灣急診科醫師魏智偉在《健康好生活》節目中分享個案，表示曾遇過一名33歲年輕男患者因劇烈頭痛頭暈求醫，量血壓發現其血壓收縮壓高達250毫米汞柱，遠超正常值；再做頭部CT 掃描後證實是「高血壓性腦出血」，需緊急送入加護病房。

「罐頭配飯」致高血壓

年紀輕輕卻患如此高血壓實屬罕見，醫生從男患者家人口中得知，原來患者在大學期間就養成一個非常不好的飲食習慣，他為慳錢而常常買罐頭肉醬，再配白飯作為一餐。當時他在畢業後體檢已被查出血壓收縮壓超過180毫米汞柱，患高血壓。

工作之後，患者雖有一段時間帶自家飯菜，飲食變得比較健康；但近日因換工作搬離家中，他再次為慳錢重拾「罐頭配飯」的不良飲食習慣，導致血壓再次飆升甚至引發腦出血。

罐頭鈉含量極高 常吃增中風風險

魏智偉對此案例解釋稱，罐頭中鈉含量極高，而人體攝取過多的鈉會導致血管收縮引發高血壓。另外，高鈉還會刺激腎上腺素的分泌，令血壓急劇上升、心跳加速，嚴重增加心血管疾病風險，例如中風等。因此，魏智偉警告，千萬不要為慳錢而犧牲身體健康，攝入大量對健康有害的食物，否則後果將得不償失。

同場加映：營養師推薦3款較健康罐頭之選

除了肉醬罐頭，TOPick曾訪問尚營坊高級營養師黃凱詩，拆解不同罐頭的營養價值。其中經典的午餐肉罐頭、豆豉鯪魚罐頭，都被評為低營養、可引致水腫、血壓升高等風險，不建議進食。以午餐肉罐頭為例，當中鈉含量最高可達1,200毫克，以一罐200克計算，吃一罐已超出一日鈉攝取量。此外，豆豉鯪魚的鯪魚經過油炸，鈉含量同樣過高，每100克可含1204毫克鈉，吃一罐等於攝取1806毫克鈉。

據世衞建議，一般成年人每日鈉攝取量應少於2,000毫克，即每餐不多於667毫克，相等於三分一茶匙的鹽；而低鈉標準是每100克的食物應低於120毫克的鈉含量。若攝取過量鈉質，易引起水腫、血壓上升，誘發高血壓、心臟病及中風等，經常進食對健康沒有益處。

不過，當有應急需要時，部分較健康罐頭仍可購買進食。黃凱詩就推薦了3款高鈣高纖、低脂的罐頭選擇：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣