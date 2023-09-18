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【好人好事】爺爺接孫女將軍澳搭的士遺銀包　好心司機送回失物至管理處

育兒經 12:11 2023/09/18

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港爸指其父幫忙接他的女兒回家，在將軍澳搭的士時遺失銀包，幸得司機送回管理處。

搭車最怕不小心遺下東西，遇上遺失銀包，如果內裡金錢不多事小，補領身分證、信用卡等就麻煩了。近日有港爸指其父幫忙接他的女兒回家，可是在將軍澳搭的士時遺失銀包，遍尋不獲，幸得該名的士司機送回至管理處。

最新影片︰

湊得輕鬆啲

該名港爸於facebook群組「西貢將軍澳討論區」發帖，表示9月12日他的父親搭的士接其女兒回家，由將軍澳康城返寶琳。當時這位爺爺忙於收拾孫女的物品，不慎在的士遺下銀包。爺爺送孫女回家後才發現銀包不見了，於是匆忙外出尋找，但是久尋不獲。

的士司機親自送回銀包

正當爺爺準備去警署報案時，那位的士司機就將銀包送回他們屋苑的管理處。港爸感謝這位司機的熱心幫忙︰

對於司機專業而又有責任感，並且路不拾遺的行為，我好感激及發自內心讚賞。

的士司機路不拾遺，親自送回銀包。（圖片來源︰fb「西貢將軍澳討論區」）

港爸上載了父親遺失的黑色銀包，幸好最終失而復得。他直指可惜未能當面多謝司機，由於不知對方的姓名，只能借助社交平台發帖，宣揚這則好人好事。他非常感謝司機路不拾遺，無私助人，更親自送上失物。

網民大讚這位的士司機是好人，表示「好人有好報」，祝福他「行車暢順，路路平安」。同時，網民希望社會上有更多好人好事，發揮互助精神。

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責任編輯︰王明芳

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