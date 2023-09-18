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【東張西望】食麥樂雞竟然有骨？　「東張女神」梁菁琳都中招【有片】

娛樂 12:29 2023/09/18

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熱門 林作 名校專區 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR 黑色暴雨

食麥樂雞竟然有骨？

麥樂雞有骨？昨晚（9月17日）的一集《東張西望》就講到觀眾林生先早前到快餐店吃麥樂雞吃到骨的事件，林先生說：「個女好彩無食到」，後來就連到同一間快餐店分店做實測的「東張女神」梁菁琳同樣中招！

麥樂雞有骨

林先生指自己吃至第3件麥樂雞時，就吃到類似骨的物體，並向快餐店職員投訴。林生先向職員說：「換返個魚柳包畀我先啦，跟住我就繼續食。」

他表示，其女兒當日哄只吃了薯條、汽水，並認為快餐店應該正視問題，畢竟不少小朋友也喜歡吃。

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同時，林先生稱快餐店職員在得悉事件後未有任何回應，只是說不好意思、問他會否需要熱水。

他不滿地說：「處理方法梗係唔接受，因為你要同我解釋返點解雪藏肉裡面會有骨嘅物體。」

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梁菁琳同「中招」

《東張西望》主持梁菁琳與製作組到同一間快餐店分店吃麥樂雞，工作一員一邊吃也沒有發現問題，唯獨梁菁琳吃到一條軟骨。

梁菁琳與工作人員向餐廳經理反映事件，經理指要拍照記錄，再向供應商上報。經理後來用間尺量度軟骨的大小並拍照記錄。梁菁琳問是否批次的問題，經理稱：「我真係都答你唔到。」

文嘉敏博士指：「似係雞骨，因為條骨都好幼下，但唔似加工裡面唔小心剩低嘅一條雞骨，軟骨、軟組織都有機會，起個雞肉可能都係用人手，將個雞胸切出嚟，有機會肉同骨痴住啲軟組織，可能叫雞軟骨，其實都係食得嘅，有機會喺切嘅時候唔小心切埋落去。」

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涉事快餐集團作回應

《東張西望》就事件向涉事的快餐集團查詢，集團回覆：「對為表示高度關注，正積極聯絡顧客跟進」、「出售多年以來從未收過類似顧客回饋，就此事件，我們已立即與供應商跟進並測試同批次的貨品，檢測結果並無異樣。」

對於麥樂雞內有軟骨，集團回覆：「公司表示麥樂雞原材料有可能帶有雞軟骨組織。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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