【香港夜繽紛】田北辰倡派夜市消費券　由政府及商場各攤分一半

▲ 田北辰倡派夜市消費券。（資料圖片）

政府日前啟動一系列「香港夜繽紛」活動，推動夜經濟。批發及零售界立法會議員邵家輝今早（18日）在電台節目表示，政府今次的動作很快，只是個多月的時間已經推出多項措施，商場也有響應政府的建議，延長營業時間、推出優惠等。邵家輝指， 相信只要各界齊心，香港「不夜城」的美譽可以慢慢重新組成。實政圓桌田北辰則建議政府向逛夜市市民派發最少50元的夜市消費券，增加令港人留港消費的誘因。

邵家輝表示，上周五曾到訪觀塘一商場，認為晚上人流算多，有市民欣賞商場內的唱歌表演。惟他認為，晚上的人流一定不及早上，未必每間店舖都需要延長營業時間，建議政府應更聚焦，集中延長某些時段，如周末及某些商場的營業時間，效果會更好。他解釋，人手不足問題未完全復原，市民要從三年疫情的生活習慣走出來亦需要時間，如能夠聚焦演唱某些商場的營業時間，人流會更集中，市民及遊客的觀感會更好。

邵家輝指，勞工優化計劃的申請需時3個月處理，建議政府短期內可考慮放寬容許在港讀書的過萬名內地生就業限制，填補等待審批外勞申請的3個月時間空缺。

實政圓桌立法會議員田北辰則認為，政府要有令港人留港消費的誘因，建議向逛夜市的市民派發面值最少50元的夜市消費券，由政府及商場各攤分一半，使用時間上亦要有限制，例如每晚8時半起在各商場限量派發，並需要即晚使用。田北辰相信，如政府推出類似計劃，「個個商戶都會奉陪，商場開幾夜，我地（商戶）就開幾夜」，又指只要有生意，店舖會再聘請人手，最重要市民會有額外消費，增加營業額。

田北辰指，已與商場討論有關建議，指商場認為要單獨承受50元一張的消費券會「辛苦啲」，但都積極游説商場試一試，即使不在遊客區，都可以鼓勵市民外出晚膳。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛