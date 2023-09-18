【咖啡提神】空肚飲咖啡易造成壓力反應　營養師揭先做5件事更健康

▲ 不少人有早上喝咖啡提神的習慣，外國就有營養師建議每天喝咖啡前應先做5件事。

不少人習慣在早上喝咖啡提神，但原來咖啡並不適合空肚喝！外國就有專家指出，空肚喝咖啡容易刺激腎上腺素、皮質醇等荷爾蒙，並且導致它們過度釋放，造成壓力反應，因此建議在起床後先做5件事，之後再喝咖啡。

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綜合《Wales Online》、《鏡報》等外媒報道，英國飲食專家Michael Mosley日前在其公司網頁發表文章，歸納旗下營養師Gabi對早上喝咖啡前建議進行的5個行為：

1. 補充水分

Gabi指出，人的身體會在經過一夜睡眠後失去不少水分，因此建議在起床後先喝一大杯室溫水，並且可以加入檸檬汁改善消化。

2. 攝取纖維和蛋白質

由於空腹喝咖啡容易刺激皮質醇分泌，從而導致血糖升高，因此為了避免血糖迅速上升與下降，建議喝咖啡前可以吃一些原型食物當早餐，例如奇亞籽，而內容最好含有堅果種子、燕麥和水果等，以及具有豐富蛋白質的食物，幫助穩定血糖，並預防任何發炎症狀。

3. 運動

運動有助於喚醒身體，但Gabi就建議進行重量訓練之前不要喝咖啡，否則容易感到焦慮，甚至可能在運動期間顫抖。她建議在健身之後才喝咖啡，或者在喝咖啡前先以步行熱身。

4. 起床後等90分鐘

Gabi指出，人體的皮質醇會在起床後1個小時內快速上升與下降，這個現象又稱為皮質醇覺醒反應；如果在此時喝咖啡，可能會阻礙身體自發性的平衡反應。因此，她建議起床後至少等90分鐘再喝咖啡。

5. 走到戶外

比起依賴咖啡提神，Gabi表示，起床後1小時內讓身體暴露在陽光的光線中，能有效刺激荷爾蒙分泌，從而幫助調節人體的生理節奏。

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責任編輯：羅嘉欣



