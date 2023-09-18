【細菌感染】男子吃生醃海鮮染創傷弧菌　高燒休克右腳壞死截肢保命【附5招預防方法】

▲ 男子吃生醃海鮮染創傷弧菌，高燒休克右腳壞死截肢保命。

病從口入，進食生海鮮風險更高。內地一名32歲男子早前進食生醃海鮮後，高燒不退、休克、腿部腫脹發黑，送院後被診斷感染「創傷弧菌」，留醫救治一個多月，接受了4次手術，雖然撿回一命，但由於病情嚴重，右腳組織壞死，需要截肢。

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據內地《海峽導報》、《網易新聞》報道，該名男子在8月進食在餐廳進食了生醃海鮮，結果翌日發高燒，右腳腳背到大腿位置明顯腫脹，皮膚發黑，其後被送進醫院。

醫生指，患者送院時高燒39.5℃，精神萎靡，血壓低，出現膿毒性休克、多器官功能不全；從右腳背到右大腿腫脹明顯，皮膚發黑，局部出現血皰，肢體冰涼，右下肢廣泛缺血性壞死。

院方為患者進行抗休克、抗感染等一系列治療，由於他的心臟、肝臟、腎臟等器官功能受損，其後被送入深切治療部（ICU）進一步救治。

男子留醫一個多月，接受了4次手術，雖然成功保住性命，但由於嚴重感染，導致肢體缺血性壞死，最終需要截肢。

醫生指出，患者感染了「創傷弧菌」，高度懷疑與病發前進食生醃海鮮有關，生、未煮熟或不新鮮的海產有機會攜帶這種病菌，進食後可能會引發感染。

報道指，創傷弧菌又稱為海洋弧菌，是一種棲息在海洋的細菌，常見於生蠔等海產。患者感染創傷弧菌後，若48小時內未能及時治療，死亡率達50%以上；若超過72小時仍未接受有效治療，死亡率可接近100%。

染創傷弧菌嚴重可致命

本港食物安全中心資料顯示，進食生或未經煮熟的受污染海產，或傷口接觸到海水人士，包括處理生的海產時遭割傷和有外露傷口等，皆有可能感染創傷弧菌。

創傷弧菌感染的潛伏期介乎12小時至數天左右。一般而言，健康人士從食物中感染創傷弧菌較為罕見，或偶爾引致發燒、嘔吐、腹瀉及腹痛等腸胃炎症狀。然而，若是長期病患，尤其是肝病或酗酒人士、糖尿病、血色素沉着病和愛滋病患者，此細菌可引起原發性敗血病（血液感染），嚴重時足以致命。

5招預防創傷弧菌感染

急症專科馮顯達醫生曾受訪稱，感染創傷弧菌早期與一般皮膚發炎不大分別，感染範圍處會疼痛、腫脹。維持約幾小時至大半日後便可急速惡化至皮膚瘀黑、出現水泡、潰爛等情況。進行手術治療時，醫生會按組織壞死跡象而決定是否需要截肢。預防創傷弧菌感染途徑：

如手上有傷口就盡量不要處理、接觸海產

如家庭主婦必須在煮食時接觸海產，可戴上手套

接觸海產後盡快清潔雙手

萬一被海產、魚類、貝殼類刺傷，都要徹底清潔雙手

海產最好煮熟才進食，因為熱力可殺死創傷弧菌

生吃水產的危害

生吃海產會有各種危害，包括微生物危害及寄生蟲。醃泡是把食物浸泡在調味液中以增添風味，但不能從食物中吸去足夠的水分來防止細菌滋生，也不能殺死任何寄生蟲。基本上，醃泡無法取代徹底烹煮。

生的魚類及蟹可能含有有害細菌及寄生蟲，而介貝類則較常受到有害細菌及病毒的污染。有人為了保持螄蚶等介貝類的鮮嫩質感，只會將之略煮，但此舉無法殺死當中的食源性病原體，包括抗菌素耐藥性病原體。

4類高危人士應避免吃生海鮮

高危人士，例如孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力弱人士，若進食生或未煮熟的食物，受感染或出現併發症的風險較高，故應避免這些食物，而應食用煮熟的食物。

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責任編輯：羅嘉欣