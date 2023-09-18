【二度就業】聘用全職媽每日例遲要求在家工作　同事無奈︰WFH唔係俾你做家務

▲ 全職媽媽重投職場，但卻每日遲到兼要求在家工作。

全職媽媽重投職場的適應固然不容易，但也不能將同事和主管的體諒當作理所當然。有打工仔近日在網上討論區分享，公司聘請了一名二度就業的全職媽媽，她得悉公司有彈性上下班時間及在家工作制度後，幾乎每日遲返一個多小時，甚至解釋因要湊仔和做家務，需要在家工作，令樓主十分無奈。

有打工仔在「Dcard」發帖分享，近日公司聘請了一名新同事，她過去數年是全職媽媽，所以可算是二度就業，而她沒有相關產業和職務的經驗，所有工作都要重頭教起。

本來以為多了一個人可以分擔工作、減輕壓力，惟這位新同事在返工第一個星期，得知公司有彈性上下班及在家工作制度後，就擅自推遲上班時間，幾乎每日都比正常上班時間遲一個多小時，比樓主和主管都要遲，導致想教她一些業務工作都難以安排時間。

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其後，她更直接要求在家工作，主管和樓主都委婉地表示，她仍是新人，初期會有很多文件工作要學，在家沒法工作，但新同事仍堅持，又找出諸多藉口，辯稱自己要搬屋、要湊仔做家務等。

事實上，新同事在受聘前說了小孩已有人幫忙送返學，但當主管問到，她卻反口指自己仍在考慮，要跟先生討論，主管無奈地接受讓她在家工作，而樓主亦十分不解，

在家工作也是要上班的，不是讓你不上班，做自己的家務好嗎？

即使在公司，新同事的表現亦不佳，不集中精神，經常不在座位，或是在講自己的私人電話。她又指，自己離開團體生活很久，對行政事務不熟悉，不會用網上銀行或電子支付轉帳，連word檔都不懂得另存檔。

不過，當主管和人力資源部問樓主對新人的想法，他只答不予置評，畢竟對方不是自己的下屬，但他亦坦言，本以為是可以幫手的人，初步有點失望。

不少人紛紛建議公司應盡早辭退這位新同事，否則讓一個不做事的人佔了空缺，只會導致她的工作轉移到其他同事身上，後患無窮；有人亦提出，應考慮增加一項在家工作的條件，例如要在職3個月或半年後才可以。有全職媽媽留言慨嘆，自己有工作經驗，卻一直在等面試、等通知，「不知道現在錄取的標準是甚麼」。

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責任編輯︰王明芳