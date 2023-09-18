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【念親恩】《開心速遞》細龍生寫文悼念母親　鄭世豪向媽媽示愛承諾下世再補償

娛樂 12:53 2023/09/18

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憑TVB劇《愛‧回家之開心速遞》彈起的「細龍生」鄭世豪寫文悼念母親。

憑TVB劇《愛‧回家之開心速遞》彈起的「細龍生」鄭世豪於今天（18日）凌晨時分在IG發表悼念文，懷念近日離世的媽媽。

鄭世豪寫下對母親的掛住之情，抒發內心的不捨，何沛珈、張景淳、陳浚霆、姚子羚、呂慧儀等多位圈中好友都留言安慰他。

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貼母子合照悼念

鄭世豪於IG貼出母子合照，並IG寫道：

45年的數天前~ 老媽記帶我來到了地球~
一星期前~堅強勁叻叻的媽~離開我飛上天際了🩶

夜闌人靜~媽和我從小的點滴不停湧上心頭，若果每一刻時分秒可以重來，我會更努力伴隨在你身邊，而不會全天候只為工作，錯過好多可和你共聚時光嘅機會，我呢個衰仔下世一定會補償，陪你多點吃喝玩樂，傾訴心事，盡回一個可更貼心做仔的責任。

媽~願你在天上，一樣得到咁多錫你的愛，繼續食到你喜歡的甜，做到你所愛的一切 ~ Love You ❤️ 媽

多位圈中好友留言送上慰問，何沛珈說：「Take care 🙏🏻」、張景淳表示：「🙏🏻🙏🏻🙏🏻」、陳浚霆謂：「Sorry for your loss 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 take care!」、姚子羚留言：「🙏」、呂慧儀安慰他：「Stay strong, take care 🙏🏻🙏🏻🙏🏻」

【鐵拳英雄】演配角多年曾感氣餒　鄭世豪為圓歌手夢參加百次比賽

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鄭世豪有個歌手夢

鄭世豪於2001年加入藝訓班，除了當過7年禮儀先生外，亦曾試過於同一套劇中以不同身份出現，當中於《皆大歡喜》演23個無名閒角，輾轉捱了足足16個年頭，終於憑《愛‧回家之開心速遞》中的細龍生一角成功彈出。

但在鄭世豪眼中，所有的經歷都是學習、而不是捱，即使演路人甲，也是一個愉快幸福的過程。

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TOPick柴犬追星

憑演戲捱出頭來的世豪，原來心底裏最大的夢想依然是當歌手。當年為了實踐歌手夢，世豪在短短三年內（1998年至2001年）參加了超過100個歌唱比賽，毅力驚人。

隨遇而安、默默耕耘的世豪，最終在2013年遇上《星夢傳奇》這個機會，幾經奮戰與鄭俊弘、陳明恩及姚兵齊齊殺入決賽，並勇奪亞軍寶座。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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