【念親恩】《開心速遞》細龍生寫文悼念母親　鄭世豪向媽媽示愛承諾下世再補償

憑TVB劇《愛‧回家之開心速遞》彈起的「細龍生」鄭世豪於今天(18日)凌晨時分在IG發表悼念文,懷念近日離世的媽媽。

鄭世豪寫下對母親的掛住之情,抒發內心的不捨,何沛珈、張景淳、陳浚霆、姚子羚、呂慧儀等多位圈中好友都留言安慰他。

貼母子合照悼念

鄭世豪於IG貼出母子合照,並IG寫道:

45年的數天前~ 老媽記帶我來到了地球~

一星期前~堅強勁叻叻的媽~離開我飛上天際了🩶 夜闌人靜~媽和我從小的點滴不停湧上心頭,若果每一刻時分秒可以重來,我會更努力伴隨在你身邊,而不會全天候只為工作,錯過好多可和你共聚時光嘅機會,我呢個衰仔下世一定會補償,陪你多點吃喝玩樂,傾訴心事,盡回一個可更貼心做仔的責任。 媽~願你在天上,一樣得到咁多錫你的愛,繼續食到你喜歡的甜,做到你所愛的一切 ~ Love You ❤️ 媽

多位圈中好友留言送上慰問,何沛珈說:「Take care 🙏🏻」、張景淳表示:「🙏🏻🙏🏻🙏🏻」、陳浚霆謂:「Sorry for your loss 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 take care!」、姚子羚留言:「🙏」、呂慧儀安慰他:「Stay strong, take care 🙏🏻🙏🏻🙏🏻」

鄭世豪有個歌手夢

鄭世豪於2001年加入藝訓班,除了當過7年禮儀先生外,亦曾試過於同一套劇中以不同身份出現,當中於《皆大歡喜》演23個無名閒角,輾轉捱了足足16個年頭,終於憑《愛‧回家之開心速遞》中的細龍生一角成功彈出。

但在鄭世豪眼中,所有的經歷都是學習、而不是捱,即使演路人甲,也是一個愉快幸福的過程。

憑演戲捱出頭來的世豪,原來心底裏最大的夢想依然是當歌手。當年為了實踐歌手夢,世豪在短短三年內(1998年至2001年)參加了超過100個歌唱比賽,毅力驚人。

隨遇而安、默默耕耘的世豪,最終在2013年遇上《星夢傳奇》這個機會,幾經奮戰與鄭俊弘、陳明恩及姚兵齊齊殺入決賽,並勇奪亞軍寶座。

