【校長專欄】聆聽孩子心中所需　父母要大方把愛說出來

▲ 崔家祥認為，無論社會、學校或家庭都需要被喚醒，和這一代接通，珍惜他們，為他們做點事。（作者提供）

好友一直照顧年邁的爸爸，但大家的關係並不親近，她從沒感受過爸爸會緊張自己，而且父親重男輕女，好友總是被忽視。爸爸年紀大了，更不多言，所以她不會期望在爸爸身上會得到關心，供養父親只是克盡女兒的責任而已！

前幾天，好友忽然驚喜的告訴我：

「好奇怪，我竟然感覺阿爸愛我，而且仲有種莫名嘅感動！」

我有興趣繼續聽下去。

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「上星期幫老細招呼個客，佢哋好想食果間經常爆滿嘅私房菜，我哋冇一早預訂，梗係book唔到啦！忽然記起亞爸個同鄉好似識得私房菜啲人，我從未叫過亞爸幫我，但係諗吓諗吓，不如即管搭佢問鄉。

點知過咗兩日，亞爸話已經幫我book咗枱。原來佢特登請同鄉出嚟飲茶，托佢幫我做呢件事，我先至可以插隊book到。」

「你咁最感動係乜嘢？」我問。

「或者………….. 我係第一次感覺到佢唔怕麻煩，肯特登為我做一啲嘢？好似我一直麻木咗嘅地方，忽然有返感覺，感到阿爸原來係會愛我！」

又或者……….

父親終於以女兒能夠接受和明白愛的方式去愛護她，接通她的心房。

不錯，愛是需要接通，接唔通，就傳達不到愛了。

很多父母都愛錫子女的，但表達愛的方式並非能令他們感到被愛。

就如上一代父母的金句：

「我咁辛苦出去搵錢都係為咗頭家！」

他們不明白錢是不能代替每個子女都需要的陪伴和肯定，以及滋潤夫妻關係的溝通與親密。就算錢賺到了，心接不通，感受不到愛，關係就會疏離，甚至可以破裂。

社會的孩子也是一樣吧！經濟如何振興，但他們沒有得到需要的聆聽，就算怎樣說好愛下一代，你沒有以他們能夠明白的方式關心他們，關係便會終止。

▲ 崔家祥認為，無論社會、學校或家庭都需要被喚醒，和這一代接通，珍惜他們，為他們做點事。（作者提供）

有位當了很多年教師的朋友坦誠的告訴我，他本來對教育充滿熱誠，認為有教無類，尤其對日趨增加的特殊需要學生，除了成績以外，他總會關顧他們的身心，可是校長要求老師要以維持學校的Banding 評級為先，並且亦有大量校內admin工作要兼顧，漸漸地現實掩沒了他的初心，他變了只專注學生的成績，甚至把表現差的學生淘汰，和當初對教育的熱心失聯，不再和學生接通。

及至他成為父親，有一個坐不定且將會入學的SEN孩子，才被喚醒過來，原來自己是那麼功利。他不想孩子會遇到這樣的老師，亦很愧疚自己沒有照顧學生的真正需要。

無論社會、學校或家庭，都需要被喚醒，和這一代接通，珍惜他們，為他們做點事。就像那位老爸為女兒所做的，當他們知道你是真心關懷，才會愛上這個家、這片土地…………..。

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