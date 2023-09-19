【骨質疏鬆】女子咳嗽至肋骨骨折　醫揭1貪靚習慣致患骨質疏鬆

▲ 內地杭州一名32歲女子咳嗽至肋骨骨折，進行檢查後發現患上骨質疏鬆。

身體檢查有時能發現一些意想不到的毛病。內地一名32歲女子在常規體檢中意外查出自己肋骨骨折，之後就診更被診斷出罹患骨質疏鬆症。醫生進一步詢問後，發現是女子的一個貪靚習慣，導致她體內維他命D攝取不足，繼而出現骨質疏鬆問題。

最新影片：

綜合《錢江晚報》、《潮新聞》等內地媒體報道，呂女士（化名）日前接到一通來自杭州市第一人民醫院體檢中心的電話，指其肺部電腦斷層掃描（CT Scan）顯示右側肋骨骨折，著她盡快到骨科就診。呂女士之後在骨科確診骨折，進行進一步檢查後，更發現同時患上了骨質疏鬆症。她思前想後，終於想起之前曾經在發燒後嚴重咳嗽，翌日醒來時感到肋骨劇痛，但當時想著忍忍就過去了，便沒有去醫院。

體檢中心副主任護師楊秀琴表示，類似情況並不罕見，並指出單是中心今年體檢後回訪，就已發現10多宗肋骨骨折的患者；他們大多數都是因為咳嗽嚴重，到體檢時進行肺CT檢查後才發現骨折。據了解，男女一般在20歲後骨生長達到成熟期，骨強度也是人生的頂峰期；而女性35歲、男性40歲後骨量則會逐漸下降，骨強度開始走下坡路。

那麼，正值骨量巔峰期的呂女士為何會患上骨質疏鬆？醫生就指，年輕人的骨質疏鬆與工作和生活習慣關係密切，不少患者都有過度防曬、不愛運動，以及嗜喝可樂、咖啡等刺激性飲料的習慣。而在進一步詢問呂女士後，醫生亦發現她因為較注重外貌保養，每次出門都會「全副武裝」，除了塗抹防曬霜外，防曬衣、防曬帽等裝備一件不少。

報道指出，骨質疏鬆是因為缺鈣，但如果沒有維他命D，鈣只能穿腸而過，小腸是無法吸收的，所以血液中的25羥維他命D含量，是目前公認的評價人體維他命D狀況的可靠指標。呂女士之後進行血液檢查，結果亦顯示她血液中的25羥維他命D含量非常低。

醫生提醒，人體所需的維他命D有80至90％是由太陽中的紫外線照射皮膚而合成， 一般而言，每天接受約30分鐘日光照射便可滿足人體維他命D的需求。反之如果長期缺乏日光照射，便容易導致骨質疏鬆。醫生亦建議照射時將四肢大部分暴露在陽光下，不要有任何遮擋；但就需注意不要直射頭部，更不要在陽光最強烈之時暴晒，防止曬傷。

營養師推介7款食物阻擋鈣質流失

除了曬太陽，市民亦可以從飲食入手。播道醫院註冊營養師陳婷豐（Judith）曾接受TOPick訪問，分享了款含有豐富植物性雌激素，有助預防患上骨質疏鬆症的食物。

1. 亞麻籽

含豐富膳食纖維、奧米加3脂肪酸，有助降低膽固醇。

含豐富膳食纖維，有助刺激大腸蠕動，預防便秘。

食用建議：因含有較高脂肪和熱量，宜適量進食，建議每日最多進食3湯匙。

2. 黃豆

含豐富膳食纖維，有助預防便秘。

含豐富蛋白質及人體必需的胺基酸，不含膽固醇。與動物蛋白質相比，黃豆含完整的必需胺基酸，質量與肉類相若；但脂肪含量較低，主要為不飽和脂肪酸，而且不含膽固醇，有助減低患心血管疾病的風險。

3. 豆腐

含豐富蛋白質，有助促進人體生長發育和修補身體組織。與動物蛋白質相比，豆腐含完整的必需胺基酸，質量與肉類相若；但脂肪含量較低，主要為不飽和脂肪酸，而且不含膽固醇，有助減低患心血管疾病的風險。

用食用石膏粉製造的豆腐，含豐富鈣質。

4. 豆奶

含豐富蛋白質，有助促進人體生長發育和修補身體組織。與動物蛋白質比較，豆奶含有完整的必需的胺基酸，質量與肉類相若；但脂肪含量較低，主要為不飽和脂肪酸，而且不含膽固醇，有助減低患心血管疾病的風險。

食用建議：每日飲1至2杯已加鈣的（calcium-fortified）豆奶，有助攝取足夠鈣質，減低骨質疏鬆的機會。

5. 多穀麵包

含豐富膳食纖維，有助刺激大腸蠕動，預防便秘。

食用建議：每日進食2至3塊多穀麵包，作為一份主餐的五穀選擇。

6. 芝麻

含有約45%多元不飽和脂肪酸、40%單元不飽和脂肪酸、10%飽和脂肪酸。

含豐富亞麻油酸，為人體不可缺少的脂肪酸，有助保持心血管健康；惟人體無法自行組成，需從食物中攝取。

7. 豆芽

豆芽熱量低，每100克約為30千卡，且水分及纖維素含量很高，進食後可增加飽肚感。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣