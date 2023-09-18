【情侶裝】時尚打破年齡限制　三對銀髮夫妻的超狂穿搭哲學

▲ 三對時尚的銀髮夫妻。

「無論老了妳再美不美，我在暗裏永遠留戀妳」，愛可以衝破時間，時尚同樣可以。有三對恩愛的銀髮夫婦以時尚打破年齡限制 ，一起優雅地老去。他們分別是來自日本、年逾60歲的Bon與Pon；第二對夫婦是來自德國、年過70歲的Günther Krabbenhöft 和 Britt Kanja ，還有來自台灣、年逾80歲的萬吉與秀娥，遺憾的是，婆婆秀娥已於今年5月與世長辭。

這三對夫婦或許互不認識，但他們之間都有著共同點，就是執子之手，以超班的穿搭術，成為網紅，成為銀髮界的時尚代表！

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Bon與Pon堅持天天情侶裝

老先生名叫Bon，太太名叫Pon，他們在1980年5月11日結婚，相愛已超過四十載，但他們仍然堅持天天穿情侶裝。翻看他們的社交網站，二人穿搭以休閒為主，但著重色彩配搭，例如兩人有時會穿上黑色服裝，但穿上紅色襪子作點綴，加上他們一頭天然銀髮，令黑色打扮不致於過份單調。

這對如此時尚的日本老夫妻，身上穿的服飾，很多都是來自平價品牌，包含 UNIQLO、無印良品等等，一般人絕對買得起，全靠二人的襯衫功力，才可以穿出獨特的時尚品味。

Günther Krabbenhöft 與Britt Kanja 的優雅復古哲學

來自德國的 Günther Krabbenhöft 和 Britt Kanja ，雖然已年過70 歲，但打扮仍一絲不苟，最愛優雅、復古的穿搭。兩夫婦經常盛裝結伴出席活動，被喻為是德國最時尚的夫妻檔。

老先生 Günther Krabbenhöft 喜歡穿三件式西裝和戴帽子，而且愛用亮色的領結和領巾代替領呔，令他有型得來，又增添幾分活力。至於老太太Britt Kanja ，她自帶一種古典氣質，最愛鮮色連身裙打扮，尤其是鮮艷的黃色，她更會配搭誇張的頭飾，但穿在她身上，卻恰到好處，更不期然散發優雅復古感覺，令人一見難忘！

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「萬秀」重新配搭被遺棄的衣服

這對超過80歲的老夫妻，名叫萬吉和秀娥，二人在鄉下經營洗衣店「萬秀的洗衣店」，有一日孫子發現爺爺奶奶每天無所事事，於是發揮創意，重新配搭洗衣店內累積的被遺棄衣服，怎料穿在他們身上別有一番味道，孫子還為他們開設社交網站，結果大受歡迎，大家都被萬吉和秀娥重新演繹的時尚感深深吸引住。

萬吉和秀娥身上穿的雖然是舊衣物，但經過兩人有層次的配搭，尤其愛以帽子和墨鏡作配襯，看起來有種復古味道，但絕不過時，反之有點日系風情。可惜的是，老婆婆秀娥已離開了大家，但相信她的時尚感和親切的笑容，會一直留在大家心中。

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責任編輯：Kiwi Lee